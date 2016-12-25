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Экономика
Цены на жильё снизились почти на 10%
24.12.2016

Почти на 10 процентов подешевели в Молдове квартиры в январе-сентябре нынешнего года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эта тенденция не коснулась только столицы. Дешевле всего жильё продают в Новых Аненах.

По данным агентства Euroimobil, c начала года жилье в Новых Аненах подешевело на 10 с лишним процента. За квадратный метр там просят немногим более 320 евро.

Недорого можно приобрести жильё в Криулянах, Хынчештах и Страшенах - примерно по 350 евро за квадратный метр. В прошлом году там цены были на 9 с небольшим процента выше.

Двухкомнатную квартиру в тех же Новых Аненах можно купить за 17 тысяч евро.  В то время как в Яловенах - за 22 тысячи. Там за квадратный метр жилья в многоквартирных домах просят почти 450 евро.

Около 400 евро стоит сейчас квадратный метр жилья в Кагуле, Оргееве, Комрате и Бельцах.


 
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