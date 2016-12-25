Осенняя сессия парламента закончилась

В конце парламентской сессии председатель законодательного органа Андриан Канду отметил перед депутатами, что она прошла в период максимальной политической напряженности, потому что была предвыборная кампания. В связи с этим депутаты реже участвовали в пленарных заседаниях, но много работали на уровне комиссий, и было проведено рекордное количество слушаний.

Спикер подчеркнул, что депутатам удалось завершить реформу прокуратуры. Парламент выполнил свои обязательства перед обществом, и дал прокуратуре и судьям все инструменты, запрашиваемые гражданским обществом. А теперь общество сможет требовать результатов от них. „Мы хотим, чтобы страна была свободной от коррупции”, - сказал Андриан Канду.

Председатель парламента напомнил, что было одобрено создание Национального органа по неподкупности, который должен показать, что отличается от Национальной антикоррупционной комиссии не только по названию, но и по эффективности, сказал Андриан Канду. „В этой сессии мы продвигали реформы, которые стоили нам очень дорого.

Впервые после двух неудачных десятилетий для системы социальной помощи, мы смогли провести солидную реформу, чтобы люди получали пенсию по вкладу, а не по должности. Со следующего года начнется существенное повышение пенсии. Нам удалось в этом году ликвидировать задолженности, накопленные в прошлом, и в результате, у нас есть соглашение с МВФ. Мы смогли сократить наполовину контролирующие учреждения. Мы впервые после многих лет предоставили предсказуемость предпринимателям посредством налогово-бюджетной политики до вступления в новый год”, - сказал председатель парламента.

Лидеры фракций не выступили с речами в конце сессии. Только председатель фракции коммунистов Инна Шупак подвергла критике деятельность парламента, заявив, что после решений, принятых на этой сессии, „99% рядовых граждан стали беднее, а один процент олигархов стал богаче”. Инна Шупак сказала, что прямые выборы президента, которых назвала незаконными, разделили граждан страны еще больше.

Коммунисты, однако, уверены, что люди проявят достаточно мужества, чтобы изменить в 2017 году ситуацию через досрочные парламентские выборы.