Рогозин встретился с Додоном в ночь на субботу

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном в ночь на субботу в Кишиневе.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин прилетел в Кишиневе и в ночь на субботу встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Об этом Додон написал в соцсетях, снабдив пост фотографиями с Рогозиным, сообщает sputnik.md.

"На нашей встрече, которая состоялась в три часа ночи и длилась около часа, Дмитрий Олегович от имени руководства России поздравил со вступлением в должность президента РМ и передал приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом", — написал Додон.

Там же он отметил, что стороны "обсудили текущее положение дел и перспективы решения главных вопросов молдо-российских отношений, а также возможные пути продвижения по Приднестровскому вопросу".

"Также обсудили повестку предстоящей встречи с Владимиром Владимировичем Путиным. С удовольствием принял приглашение и выразил надежду на полноценное восстановление молдо-российских отношений", — указал Додон. Он напомнил, что его встреча с Путиным в Москве запланирована на 17 января 2017 года