Плотный график президента Додона после вступления в должность

В день утверждения в должности президент Республики Молдова Игорь Додон провёл ряд двусторонних встреч с высокопоставленными официальными лицами из нескольких государств.

В ходе встречи с делегацией Республики Беларусь, возглавляемой вице-премьером Беларуси Михаилом Русым, Игорь Додон затронул ряд представляющих взаимный интерес тем в торгово-экономической и инвестиционной сферах, развитие связей в области предпринимательства, в том числе в сфере сельскохозяйственного машиностроения, экспорта виноматериалов, производства медикаментов и минеральных удобрений, передаёт IPN.

Игорь Додон отметил, что у Республики Молдова и Беларуси есть все возможности для увеличения товарооборота между двумя странами. „Наши страны имеют все возможности для увеличения взаимного товарооборота до 400 миллионов долларов в год. Я поддержал идею открытия торговых домов в столицах двух стран. Я подчеркнул, что Беларуси удалось не только во многом сохранить то лучшее в социально-экономическом плане, что было в советский период, но и приумножить его в новых и сложных экономических реалиях. В этой связи Республика Беларусь, во главе с президентом Александром Лукашенко, является для нас примером”, — заявил президент.

В ходе состоявшейся встречи с делегацией Французской Республики во главе с Эдуардом Ферраном, вице-председателем Группы „Европа наций и свобод” и главой делегации Национального фронта в Европейском парламенте, европейский чиновник заявил, что, с утверждением Игоря Додона в должности президента, родилась новая Молдова – свободная, суверенная и нейтральная.

Кроме того, Игорь Додон встретился с заместителем министра иностранных дел Армении Шаваршем Кочаряном. В ходе встречи были обсуждены темы, стоящие на повестке дня молдо-армянских отношений, начиная с воздушного движения и заканчивая обменом опытом в сфере сотрудничества с УЕФА