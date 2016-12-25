50% сборов от дорожного налога будут перечислено непосредственно в местные бюджеты

Около 50% средств, поступающие из дорожного сбора, будут направлены непосредственно в бюджеты местных органов власти.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрие Киринчук сказал, что распределение будет сделано в зависимости от количества жителей, примерно по 120 леев на одного жителя. Деньги будут использованы на ремонт и строительство дорог в сельских населенных пунктах, передает IPN.

В Дорожный фонд перечисляются, кроме дорожного сбора, еще акцизы на нефтепродукты и штрафы, налагаемые на водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Ремонт дорог районного значения будет осуществляться из средств Дорожного фонда.

Правительство утвердило на этой неделе обновленный список дорог национального и местного значения, требующих ремонта.