50% сборов от дорожного налога будут перечислено непосредственно в местные бюджеты

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Экономика
Около 50% средств, поступающие из дорожного сбора, будут направлены непосредственно в бюджеты местных органов власти.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрие Киринчук сказал, что распределение будет сделано в зависимости от количества жителей, примерно по 120 леев на одного жителя. Деньги будут использованы на ремонт и строительство дорог в сельских населенных пунктах, передает IPN.
В Дорожный фонд перечисляются, кроме дорожного сбора, еще акцизы на нефтепродукты и штрафы, налагаемые на водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Ремонт дорог районного значения будет осуществляться из средств Дорожного фонда.
Правительство утвердило на этой неделе обновленный список дорог национального и местного значения, требующих ремонта.
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