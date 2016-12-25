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Лупу: Для меня было честью возглавлять ДПМ
24.12.2016

Бывший председатель Демократической партии (ДПМ) Мариан Лупу поблагодарил однопартийцев за оказанное ему доверие.
Он подтвердил намерение остаться в рядах партии и выразил надежду на её обновление и развитие. Об этом Мариан Лупу заявил сегодня, 24 декабря, на VIII Конгрессе  ДПМ, сообщает NOI.md.

«Для меня было большой честью возглавлять Демократическую партию шесть с половиной лет. Уверен в том, что за это время нам всем удалось создать крепкую, сплочённую, эффективную команду, способную на проведение реформ в стране. Мы показали рост развития ДПМ и укрепили её роль в политической жизни страны.  Мы определяли ключевые линии развития страны и не забывали одну вещь: «С того, кому дают больше, требуют больше». Здесь я хотел бы подчеркнуть ту ответственность, которая легла на плечи ДПМ», - заявил экс-глава демократов.

Лупу выразил надежду на дальнейшее развитие политформирования. «Мы доказали нашу способность справляться с самыми тяжёлыми ситуациями, и надеюсь, что эта работа будет продолжена и впредь. Богатство ДПМ состоит в её человеческих ресурсах, которые работают во благо партии, государства и всех граждан. Я намерен остаться в этой команде, чтобы помогать делать жизнь в нашей стране лучше и комфортнее. Благодарю за доверие, которое мне оказывают мои коллеги и граждане», - добавил Мариан Лупу.

Как ожидается, в ходе заседания VIII Конгресса ДПМ будут избраны новый председатель партии и его заместители, которые будут координировать подготовку к парламентским выборам 2018 года.

Уточним, что предыдущий председатель ДПМ Мариан Лупу 10 декабря объявил о  своём уходе с поста председателя. Политик объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Лупу возглавлял ДПМ с июля 2009 года. Первым его заместителем всё это время являлся Влад Плахотнюк.


 
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