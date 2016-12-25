Политика Конституционный суд меняет правила проведения выборов Виктор Суружиу Несмотря на подтверждение результатов президентских выборов, Конституционный суд (КС) учёл информацию о допущенных нарушениях и другие обстоятельства, в связи с чем следующие избирательные кампании будут проходить по обновлённым правилам.



КС выступил с серией инициатив, некоторые из которых вышли за рамки выборов главы государства и касаются электорального процесса в целом. Предложения направлены на приостановление работы «пристрастных» СМИ на период избирательной кампании, решение проблемы с недостаточным количеством участков за границей и нехваткой бюллетеней. Кроме того, предлагается усовершенствовать правила судебного контроля, санкции за подкуп электората и вовлечение в электоральный процесс служителей церкви.



По мнению экспертов, если парламент проигнорирует эти рекомендации, при повторении нарушений у КС появится веский повод не признавать результаты будущих выборов.



Череда электоральных споров



C 23 декабря, после официальной церемонии принесения присяги, Игорь Додон фактически приступил к исполнению полномочий главы государства. Накануне Конституционный суд (КС) рассмотрел вопрос о подтверждении результатов президентских выборов в Молдове, приняв во внимание документы, полученные от Центризбиркома, в том числе жалобы по итогам выборов.



Заседанию КС предшествовала череда электоральных споров, рассмотренных судебными инстанциями общей юрисдикции. Представители молдавской диаспоры утверждали, что были лишены возможности проголосовать из-за нехватки бюллетеней на избирательных участках в других странах. В качестве истцов выступили 143 гражданина, пребывающие за рубежом, в том числе в Великобритании (75), Ирландии (29), Италии (28 человек), Германии (5), Франции (5) и Канаде (1). Они требовали привлечь государство к ответственности за нарушение права на волеизъявление в ходе президентских выборов.



Суд столичного сектора Чентру, а затем Апелляционная палата Кишинёва отклонили иски представителей диаспоры. Последней по этому вопросу высказалась Высшая судебная палата, которая вынесла определение о недопустимости кассационной жалобы. По мнению судейской коллегии, которую возглавил Михаил Поалелунжь, в данном контексте рассмотрение запросов, связанных с нарушениями Конституции и Кодекса о выборах, не входит в компетенцию судебных инстанций общей юрисдикции.



КС: Санду не должна взваливать неудачу на других



Результаты выборов пыталась обжаловать и лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду, проигравшая Додону во втором туре. После отказа Высшей судебной палаты она обжаловала результаты выборов в Конституционном суде. Санду ссылалась на нарушения при голосовании за рубежом, ошибки при подсчёте голосов на некоторых участках, а также на ситуацию с голосованием жителей Приднестровья, которых, по данным PAS, привозили на участки организованно.



Вынесение решения о признании выборов затянулось, поскольку обращение со стороны партии «Действие и солидарность» поступило в КС в последний момент. Это обстоятельство стало причиной «обмена любезностями» между лидером PAS Майей Санду и председателем КС Александру Тэнасе. Последний, по мнению Санду, проявил предвзятость, сместил обсуждение к бюрократическим деталям и проигнорировал информацию о нарушениях в ходе выборов.



В ответном заявлении КС выразил сожаление и глубокое разочарование «по поводу агрессивной лексики и необоснованных нападок, отметив, что ни один суд в мире не руководствуется предположениями. «Конституционный суд считает, что проигравший электоральный конкурент морально обязан взять на себя ответственность за этот результат, вместо того, чтобы взваливать неудачу на других», - отмечается в декларации КС.



О предписаниях для парламента



После изучения всех аргументов Конституционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для аннулирования результатов второго тура и признал выборы действительными. Несмотря на подтверждение результатов голосования, КС учёл возмущение представителей молдавской диаспоры, информацию о допущенных нарушениях и другие обстоятельства, в связи с чем следующие выборы и избирательные кампании будут проходить по обновлённым правилам.



Кодекс конституционной юрисдикции позволяет КС направлять ответственным органам соответствующие ноты для ликвидации выявленных недостатков в правовом регулировании. По итогам судебного заседания, на котором рассматривались итоги голосования, КС обязал парламент внести изменения в электоральное законодательство. При этом многие предписания Конституционного суда вышли за рамки президентских выборов и касаются избирательного процесса в целом. Речь идёт как о восполнении законодательных пробелов, так и изменении существующих норм.



О наказании для «пристрастных» СМИ



Наиболее спорным, по мнению экспертов, является предложение о немедленном применении санкций к электронным и печатным средствам массовой информации. КС настаивает, чтобы парламент наделил ответственные органы правом оперативно применять санкции к СМИ, которые нарушают требование о беспристрастности в период избирательной кампании. Как считает Конституционный суд, в таких случаях следует приостанавливать деятельность масс-медиа до окончания электорального процесса.



Некоторые эксперты усмотрели в инициативе КС высокий риск нарушения права на свободу выражения мнений, гарантированного международными конвенциями. Появление такой нормы в законодательстве может привести к злоупотреблениям со стороны госструктур, у которых появится рычаг для мгновенного блокирования неугодных СМИ. Тем более что Конституционный суд не предлагает конкретного механизма, оставляя этот вопрос на усмотрение депутатов.



О судебном контроле и подкупе избирателей



КС также обратил внимание на неадекватное применение законов судами общей юрисдикции, в результате чего электоральные конкуренты были лишены эффективного судебного контроля. В то же время из-за допущенных недочётов у Конституционного суда не было возможности оперировать решениями о констатации нарушений. Парламенту предстоит создать более чёткое правовое регулирование для рассмотрения жалоб, касающихся организации и проведения выборов, а также других электоральных вопросов. По мнению КС, следует прояснить законодательство и процедурные моменты не только для всенародных выборов президента, но и для всех типов избирательных кампаний.



В ходе выборов звучало немало обвинений в подкупе избирателей, и КС обратил внимание на несовершенство Уголовного кодекса в этой части. Парламент должен внести изменения в соответствующую статью, поскольку в ней отсутствует упоминание о президентских выборах. Когда главу государства избирали в парламенте, в этом не было необходимости.



О вовлечении служителей церкви



КС также предложил парламенту разработать механизмы, которые позволят привлекать к ответственности, в том числе уголовной, за вовлечение в электоральный процесс служителей церкви. Речь идёт о случае, когда на фоне избирательной кампании по выборам президента митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир заявил, что кандидат на пост главы государства должен быть православным, крещёным и венчанным. Свое мнение в отношении кандидатов, кроме того, высказывала группа священников во главе с епископом Бельцким и Фалештским Маркелом.



В своём решении КС ссылается на положения Конституции, в которой говорится, что «религиозные культы самостоятельны и отделены от государства». КС отмечает, что факты вмешательства представителей церкви были подтверждены в отчётах национальных и международных наблюдателей. По мнению судей, государственные ведомства не предприняли никаких действий, а электоральные конкуренты были лишены эффективных рычагов реагирования. Сегодня жалобы на подобные действия рассматриваются в общем порядке, что не позволяет оперативно их опротестовывать.



Об участках и бюллетенях для диаспоры



Конституционный суд высказался и по ситуации с недостаточным количеством избирательных участков за границей. Учитывая, что множество молдавских граждан, пребывающих за рубежом, не смогли проголосовать, КС отметил важность усовершенствования механизма голосования в других странах, а также применения дополнительных критериев для определения числа и географического распределения избирательных участков.



Ещё одно предложение связано с нехваткой бюллетеней для голосования за рубежом. В этой связи КС посчитал необходимым изменить схему расчета количества и географического распределения бюллетеней для избирателей, пребывающих в других странах. При этом законодателям рекомендовано ввести правило об обеспечении избирательных участков резервными бюллетенями.



Тем не менее КС пришел к выводу, что нарушения в этой области не могли повлиять на результаты выборов. В распоряжении судей были только три конкретные цифры, главной из которых стала разница в 67 488 голосов между кандидатами. Также документально подтверждено, что 4031 избирателей не смогли проголосовать за рубежом и 16 728 граждан проголосовали с приднестровской пропиской.



Сценарий с повторным голосованием и новыми выборами



Предписания КС, скорее всего, будут полностью или частично реализованы парламентом уже в начале будущего года. На совершенствование действующего законодательства в таких случаях отводится три месяца. Рекомендации Конституционного суда являются обязательными для исполнения и не могут быть оспорены. В то же время в истории взаимоотношений КС и парламента бывали случаи, когда депутаты игнорировали направленные им «советы».



В такой ситуации, если выявленные нарушения будут достаточно серьёзными, у Конституционного суда появится веский повод не признавать результаты будущих выборов. По мнению экспертов, подобный сценарий возможен, к примеру, при вовлечении церкви в электоральный процесс или повторении истории с масштабной нехваткой бюллетеней на избирательных участках за рубежом. Это позволит КС признать выборы недействительными, что приведёт к проведению в двухнедельный срок повторного голосования. Вопрос о новых выборах может быть поставлен, если и повторное голосование признают несостоявшимся или недействительным.

Noi.md Количество просмотров: 574 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости