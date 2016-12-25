Ренато Усатый - Самый харизматичный политик 2016 года

Лидер «Нашей партии» (НП), примар мун. Бельцы Ренато Усатый стал лауреатом премии ТРИБУНА-2016. Он стал обладателем премии «Самый харизматичный политик 2016 года».

От имени НП приз получила вице-председатель формирования Елена Пануш.

«Очевидно, что любая оценка журналистов для нашего лидера, для нас, его коллег, является очень радостной и лестной. Я, лично, во всем согласна с данной вами оценкой — «Самый харизматичный политик». И хотела бы отметить, что помимо того, что Ренато Усатый является харизматичным, у него есть и другие качества. Он – открытие для РМ, феномен. С момента начала политической карьеры, его называли «политическим феноменом».

Рядом с ним чувствуешь всю его силу. Он, я думаю, является и самым активным политиком-борцом, так как начал с борьбы за правду, за то, чтобы изменить взгляды , а также изменить подходы в молдавской политике. Мы все продолжаем бороться рядом с ним, что очень сложно, так как, если вы посмотрите вокруг, то увидите, что мы находимся под давлением различных репрессий. Он реальный борец. Человек, который дорожит ценностями и принципами, с которыми пришел в политику, — заявила Елена Пануш.

Ренато Усатый получил традиционную статуэтку в форме трибуны, сделанную на заказ специально для нашего портала, бутылку вина ТРИБУНА (год урожая — 2016), роман «Полет на крыльях ангела» Игоря Волницкого, роман «Время нашего страха» Чингиза Абдуллаева и «Политический альманах Республики Молдова» (издание 2015 г.).

Кристина Гурез