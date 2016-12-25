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Плахотнюк - новый глава ДПМ
24.12.2016

Лидером Демократической партии в субботу был избран Владимир Плахотнюк.

Восьмой съезд Демократической партии избрал в субботу председателя своего политформирования — им был единогласно избран Владимир Плахотнюк.

Предыдущим лидером ДПМ был Мариан Лупу, а почетным председателем является Дмитрий Дьяков.

"У нас самая сильная команда и самые сильные организации в районах. Мы добьемся всех поставленных задач. После праздников мы начинаем нашу активную политическую, парламентскую и правительственную деятельность", — сказал Плахотнюк. Он призвал прекратить устраивать политические шоу и стать ближе к людям


 
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