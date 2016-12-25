Игорь Додон провел встречу с народным артистом РФ Геннадием Хазановым

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел дружественную встречу с народным артистом России Геннадием Викторовичем Хазановым.

«В Молдову приехал мой старый друг, народный артист России Геннадий Викторович Хазанов, чьи монологи любимы сотнями миллионов людей. Уже двадцатый год Геннадий Хазанов руководит московским Театром эстрады.

С Геннадием Викторовичем можно говорить часами. Это исключительно эрудированный, дружелюбный, веселый, жизнерадостный человек, полный энергии и творческих планов. Геннадий Викторович любит нашу страну и часто бывает у нас в гостях. Желаю Геннадию Викторовичу долголетия и крепкого здоровья!», — отметил Игорь Додон.

Отметим, что Геннадий Хазанов являлся одним из почетных гостей, приглашенных на инаугурацию главы молдавского государства Игоря Додона.