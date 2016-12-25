Украину отдадут Путину, а в Молдове усилится влияние пророссийских партий: прогноз Bloomberg

Авторитетное американское издание Bloomberg выпустило «Гид пессимиста» на 2017 год, в котором редакция пытается предсказать самые тяжелые для мира события. В прошлом году прогноз Bloomberg вышел достаточно успешным, журналисты предсказали победу Дональда Трампа в США и выход Великобритании из Евросоюза. На следующий год эксперты прогнозируют несколько новых Брэкзитов.

Контроль Путина над Украиной

Издание предполагает, что в 2017-м году мир может ожидать «Ялтинское соглашение» номер два. Германию заставят Германию сделать тяжелый выбор: возглавить построение военного обустройства Европы против России или последовать совету Трампа и согласиться поделить сферы влияния в Восточной Европе, пишет издание. Меркель и Трамп признают власть России над Украиной, Белоруссией и Сирией.

В глазах Путина Россия восстанавливает свой авторитет спустя 26 лет после распада Советского Союза, и он начинает открыто говорить о своей отставке после того, как досидит последний президентский срок. После этого рубль начинает рост, и Россия возвращается в глобальную экономику.

«Влияние пророссийских политических партий может стать большой угрозой для глобальной политической стабильности 2017 года, - утверждает издание. - Эта угроза включает Болгарию, Молдову или Эстонию».

Кризис в Европе

На 2017 год Bloomberg предсказывает победу Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции и в последующие месяцы проведение референдума о выходе Франции из Евросоюза. По образу и подобию Брекзита вот вам и Фрекзит. Также агентство предсказывает конец Шенгенской зоны.

В Германии Ангела Меркель проиграет выборы. В Италии лидер популистского движения «Пять звезд» Беппе Грилло придет к власти и запустит идею референдума о повторном введении итальянской лиры.

В Соединенном Королевстве Терезу Мэй обгонит и превзойдет кандидат, придерживающийся более жесткой линии по Брекситу.

В Греции экономический кризис продолжится, но на этот раз никакой финансовой помощи не предвидится.

Дела Трампа в США

В США популярность Дональда Трампа резко возрастет, в частности, благодаря серьезной налоговой реформе.

Из Калифорнии начнется формирование политической оппозиции, выступающей против нового американского президента. «Калекзит» также увидит свет в знак протеста против отсутствия должных мер по охране окружающей среды.

Дональд Трамп приостановит членство США в НАТО и затем в ООН, «Исламское государство» воспользуется этим международным разъединением, чтобы распространить свое влияние в Центральной Азии и добиться фактического господства в Афганистане, в частности, благодаря наркотрафику.

После того, как мир обнаружит, что Северная Корея уже окончательно в состоянии оснастить свои ракеты ядерными боеголовками, политическое влияние США в Азии ослабеет, что подтолкнет Дональда Трампа попросить помощи у Китая.

Дональд Трамп отложит процесс нормализации дипломатических отношений между Кубой и США, что подтолкнет остров к новому открытию своих дверей перед российскими спецслужбами в Гаване.

Китай против США

Ударив по #CrookedChina, так Трамп называет Китай, новый президент США напишет твит в 3:17 ночи в день своей инаугурации, что он планирует навесить на Китай ярлык манипулятора валюты и ввести огромные тарифы на импорт.

Пока он будет ехать в Белый Дом, Китай уже начнет мстить, обесценивая юань, отменяя заказ на самолеты Boeing и блокируя продажи IPhone.

По мере того как будут происходить события на протяжении года, китайские чиновники будут озадачены политической борьбой накануне кадровых перестановок Постоянного комитета Коммунистической партии в ноябре и разных взглядов на то, как оживить экономику, которая уже обременена долгами.

Саудовская Аравия и нефть

Усилия заместителя наследного принца Мохаммеда бин Салмана диверсифицировать зависимость крупнейшего в мире производителя нефти от добытого топлива завершается провалом.

По мере превращения Йемена в дорогой королевский Вьетнам, щедрые субсидии заменяются новыми налогами, которые приводят к росту недовольства из-за снижения уровня жизни.

В то же время хрупкий баланс сил в регионе склонился к врагу Ирану, поскольку шиитские сторонники делают успехи в Ираке и Сирии.

Саудовский дворцовый переворот приводит к власти нового члена королевской семьи, который толкает избранного наследника в сторону и приостанавливает реформы.

Трамп решает, что Ближний Восток не является больше проблемой для Америки, а напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном приведет к прямой вооруженной конфронтации.

Массово разрушается экспорт нефти и газа через Ормузский пролив. Нефть прыгает, инвесторы бегут и планы по приватизации национальной нефтяной компании Saudi Aramco идут под откос. После того, как потеряны все резервы, Саудовская Аравия девальвирует свою валюту, заставляя остальные регионы последовать их примеру.