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Украину отдадут Путину, а в Молдове усилится влияние пророссийских партий: прогноз Bloomberg
25.12.2016

Авторитетное американское издание Bloomberg выпустило «Гид пессимиста» на 2017 год, в котором редакция пытается предсказать самые тяжелые для мира события. В прошлом году прогноз Bloomberg вышел достаточно успешным, журналисты предсказали победу Дональда Трампа в США и выход Великобритании из Евросоюза. На следующий год эксперты прогнозируют несколько новых Брэкзитов. 

Контроль Путина над Украиной 

Издание предполагает, что в 2017-м году мир может ожидать «Ялтинское соглашение» номер два. Германию заставят Германию сделать тяжелый выбор: возглавить построение военного обустройства Европы против России или последовать совету Трампа и согласиться поделить сферы влияния в Восточной Европе, пишет издание. Меркель и Трамп признают власть России над Украиной, Белоруссией и Сирией. 

В глазах Путина Россия восстанавливает свой авторитет спустя 26 лет после распада Советского Союза, и он начинает открыто говорить о своей отставке после того, как досидит последний президентский срок. После этого рубль начинает рост, и Россия возвращается в глобальную экономику. 

«Влияние пророссийских политических партий может стать большой угрозой для глобальной политической стабильности 2017 года, - утверждает издание. - Эта угроза включает Болгарию, Молдову или Эстонию». 

Кризис в Европе 

На 2017 год Bloomberg предсказывает победу Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции и в последующие месяцы проведение референдума о выходе Франции из Евросоюза. По образу и подобию Брекзита вот вам и Фрекзит. Также агентство предсказывает конец Шенгенской зоны. 

В Германии Ангела Меркель проиграет выборы. В Италии лидер популистского движения «Пять звезд» Беппе Грилло придет к власти и запустит идею референдума о повторном введении итальянской лиры. 

В Соединенном Королевстве Терезу Мэй обгонит и превзойдет кандидат, придерживающийся более жесткой линии по Брекситу. 

В Греции экономический кризис продолжится, но на этот раз никакой финансовой помощи не предвидится. 

Дела Трампа в США 

В США популярность Дональда Трампа резко возрастет, в частности, благодаря серьезной налоговой реформе. 

Из Калифорнии начнется формирование политической оппозиции, выступающей против нового американского президента. «Калекзит» также увидит свет в знак протеста против отсутствия должных мер по охране окружающей среды.

Дональд Трамп приостановит членство США в НАТО и затем в ООН, «Исламское государство» воспользуется этим международным разъединением, чтобы распространить свое влияние в Центральной Азии и добиться фактического господства в Афганистане, в частности, благодаря наркотрафику. 

После того, как мир обнаружит, что Северная Корея уже окончательно в состоянии оснастить свои ракеты ядерными боеголовками, политическое влияние США в Азии ослабеет, что подтолкнет Дональда Трампа попросить помощи у Китая. 

Дональд Трамп отложит процесс нормализации дипломатических отношений между Кубой и США, что подтолкнет остров к новому открытию своих дверей перед российскими спецслужбами в Гаване. 

Китай против США 

Ударив по #CrookedChina, так Трамп называет Китай, новый президент США напишет твит в 3:17 ночи в день своей инаугурации, что он планирует навесить на Китай ярлык манипулятора валюты и ввести огромные тарифы на импорт. 

Пока он будет ехать в Белый Дом, Китай уже начнет мстить, обесценивая юань, отменяя заказ на самолеты Boeing и блокируя продажи IPhone. 

По мере того как будут происходить события на протяжении года, китайские чиновники будут озадачены политической борьбой накануне кадровых перестановок Постоянного комитета Коммунистической партии в ноябре и разных взглядов на то, как оживить экономику, которая уже обременена долгами. 

Саудовская Аравия и нефть

Усилия заместителя наследного принца Мохаммеда бин Салмана диверсифицировать зависимость крупнейшего в мире производителя нефти от добытого топлива завершается провалом. 

По мере превращения Йемена в дорогой королевский Вьетнам, щедрые субсидии заменяются новыми налогами, которые приводят к росту недовольства из-за снижения уровня жизни. 

В то же время хрупкий баланс сил в регионе склонился к врагу Ирану, поскольку шиитские сторонники делают успехи в Ираке и Сирии. 

Саудовский дворцовый переворот приводит к власти нового члена королевской семьи, который толкает избранного наследника в сторону и приостанавливает реформы. 

Трамп решает, что Ближний Восток не является больше проблемой для Америки, а напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном приведет к прямой вооруженной конфронтации. 

Массово разрушается экспорт нефти и газа через Ормузский пролив. Нефть прыгает, инвесторы бегут и планы по приватизации национальной нефтяной компании Saudi Aramco идут под откос. После того, как потеряны все резервы, Саудовская Аравия девальвирует свою валюту, заставляя остальные регионы последовать их примеру. 


 
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