25 Декабря 2016
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Ha сайте президента, молдавский язык занял свое место
25.12.2016

Первые изменения на сайте президента Республики Молдова касались наименования государственного языка и были сделаны на следующий день после вступления Игоря Додона в должность.

На следующий день после вступления в должность президента Игоря Додона сочетание букв, обозначающее переход на версию на государственном языке, было заменено на сайте главы государства с RO (румынский) на MD (молдавский).

Молдавский язык в мировой литературе и науке Молдавский язык является государственным языком Республики Молдова согласно Конституции страны. В то же время Конституционный суд одним из своих решений узаконил примат Декларации о независимости РМ над Конституцией. В Декларации о независимости употреблено понятие "румынский язык", когда речь идет о государственном языке.


 
Количество просмотров:
210
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2016 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.