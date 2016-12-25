Ha сайте президента, молдавский язык занял свое место

Первые изменения на сайте президента Республики Молдова касались наименования государственного языка и были сделаны на следующий день после вступления Игоря Додона в должность.

На следующий день после вступления в должность президента Игоря Додона сочетание букв, обозначающее переход на версию на государственном языке, было заменено на сайте главы государства с RO (румынский) на MD (молдавский).

Молдавский язык в мировой литературе и науке Молдавский язык является государственным языком Республики Молдова согласно Конституции страны. В то же время Конституционный суд одним из своих решений узаконил примат Декларации о независимости РМ над Конституцией. В Декларации о независимости употреблено понятие "румынский язык", когда речь идет о государственном языке.