Всегда с народом: Игорь Додон отправился на Центральный рынок Кишинева и пообщался с продавцами и посетителями

Став главой государства, политик не отказался от своего многолетнего обычая самостоятельно ходить на рынок.

Как отметил на своей странице в социальной сети, это позволяет ему поддерживать прямой контакт с гражданами.

- Сегодня я был на Центральном рынке, говорил с гражданами, пожелал им счастливых праздников и заверил в том, что не забуду их и их проблемы. Продавцы поблагодарили за сохранение патента. Сказал им, что буду продолжать бороться за их интересы и в будущем.

Считаю правильным такое общение между руководством страны и гражданами, - написал Игорь Додон.

Напомним, ранее глава государства заявлял, что намерен и впредь постоянно лично общаться с гражданами. Так, раз в квартал Игорь Додон собирается объезжать все районы страны и проводить встречи с людьми, а также регулярно представлять гражданам отчеты о своей деятельности.