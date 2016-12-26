Итоги 2016: 10 мировых знаменитостей родом из Молдовы

Продолжаем подводить итоги 2016. Вспоминаем местных, ставших знаменитыми далеко за пределами родины.

8 лет назад Евгений Бутенко продал в Кишинёве двушку и переехал в посёлок Осьмино Петербургской области, где живёт с женой и четырьмя детьми, создавая свои картины, полные абсурда и реализма, образов и символов, неизменно сопровождая их авторскими комментариями.

Будущий космонавт Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Черновецкой области в семье сельских учителей. Причисляем мы его к нашим землякам, так как родился он на территории бывшего Хотинского уезда, который в разное время был административной единицей в Бессарабской области (с 1873 года — Бессарабской губернии) Российской империи (1818—1917), в Молдавской Демократической Республике (1917—1918) и в губернаторстве Бессарабия Румынского королевства (1918—1940, 1941—1944).

Максим Болотов – один из самых экстравагантных бойцов не только Молдовы. Он известен на весь мир благодаря своим выходам на ринг: Болотов всегда идет до конца и готов к бою с любым соперником.

Создатель первой частной галереи в России, куратор самых известных и скандальных выставок современного русского искусства Марат Гельман родился в Кишинёве в семье известного драматурга.

Знали ли вы, что среди выходцев из Молдовы есть невероятно успешные бизнесмены? Например, кишинёвец Сэмюэл Земюррей (Sam Zemurray) создал самую большую на планете банановую компанию! С тех пор он известен во всем мире как «Sam, the banana man».

Знаменитый сценарист создал серию лучших американских комедий 1960-х годов и получил Оскар. Но путь Ай Эй Эл Даймонда в Голливуд начался из Бессарабии.

Раду Мариан обладатель редкого голоса, мужское сопрано, родился в Молдове в 1977 году. Музыкальные способности Раду проявились, когда ему было всего четыре года, и уже в детстве ему удалось поработать с такими музыкантами, как Александр Спиваков, Сергей Накоряков и Мария Биешу.

Кира Муратова – режиссер уникальный. Она долгое время никуда не вписывалась, но ее творчество всегда стояло особняком, словно созданное для какого-то избранного круга людей.

Юрий Николаевич Башкатов родился в Кишиневе 20 июня 1968 года. Впервые спортсмен показал себя на Первых Всесоюзных Юношеских Играх, проходивших в Волгограде в 1985 году. Выступая за сборную Молдавии, Юрий занял первое место на дистанции 100 м в/с.

5 июля 1958 года в Кишинёве родился будущий министр обороны Израиля Авигдор Либерман.