Итоги 2016: 10 мировых знаменитостей родом из Молдовы

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Интересное
Продолжаем подводить итоги 2016. Вспоминаем местных, ставших знаменитыми далеко за пределами родины.
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ АВАНГАРДНЫЙ ХУДОЖНИК ЕВГЕНИЙ БУТЕНКО
8 лет назад Евгений Бутенко продал в Кишинёве двушку и переехал в посёлок Осьмино Петербургской области, где живёт с женой и четырьмя детьми, создавая свои картины, полные абсурда и реализма, образов и символов, неизменно сопровождая их авторскими комментариями.
КОСМОНАВТ NASA ЛЕОНИД КАДЕНЮК
Будущий космонавт Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Черновецкой области в семье сельских учителей. Причисляем мы его к нашим землякам, так как родился он на территории бывшего Хотинского уезда, который в разное время был административной единицей в Бессарабской области (с 1873 года — Бессарабской губернии) Российской империи (1818—1917), в Молдавской Демократической Республике (1917—1918) и в губернаторстве Бессарабия Румынского королевства (1918—1940, 1941—1944).
ЧЕМПИОН МИРА ПО КИКБОКСИНГУ МАКСИМ БОЛОТОВ
Максим Болотов – один из самых экстравагантных бойцов не только Молдовы. Он известен на весь мир благодаря своим выходам на ринг: Болотов всегда идет до конца и готов к бою с любым соперником.
МАРАТ ГЕЛЬМАН — СОЗДАТЕЛЬ ПЕРВОЙ ЧАСТНОЙ ГАЛЕРЕИ В РОССИИ
Создатель первой частной галереи в России, куратор самых известных и скандальных выставок современного русского искусства Марат Гельман родился в Кишинёве в семье известного драматурга.
БАНАНОВЫЙ МАГНАТ СЭМЮЭЛ ЗЕМЮРРЭЙ
Знали ли вы, что среди выходцев из Молдовы есть невероятно успешные бизнесмены? Например, кишинёвец Сэмюэл Земюррей (Sam Zemurray) создал самую большую на планете банановую компанию! С тех пор он известен во всем мире как «Sam, the banana man».
АЙ ЭЙ ЭЛ ДАЙМОНД – АВТОР СЦЕНАРИЯ «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
Знаменитый сценарист создал серию лучших американских комедий 1960-х годов и получил Оскар. Но путь Ай Эй Эл Даймонда в Голливуд начался из Бессарабии.
РАДУ МАРИАН — ОБЛАДАТЕЛЬ РЕДКОГО МУЖСКОГО СОПРАНО
Раду Мариан обладатель редкого голоса, мужское сопрано, родился в Молдове в 1977 году. Музыкальные способности Раду проявились, когда ему было всего четыре года, и уже в детстве ему удалось поработать с такими музыкантами, как Александр Спиваков, Сергей Накоряков и Мария Биешу.
КИНОРЕЖИССЁР КИРА МУРАТОВА
Кира Муратова – режиссер уникальный. Она долгое время никуда не вписывалась, но ее творчество всегда стояло особняком, словно созданное для какого-то избранного круга людей.
ПРИЗЕР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ЮРИЙ БАШКАТОВ
Юрий Николаевич Башкатов родился в Кишиневе 20 июня 1968 года. Впервые спортсмен показал себя на Первых Всесоюзных Юношеских Играх, проходивших в Волгограде в 1985 году. Выступая за сборную Молдавии, Юрий занял первое место на дистанции 100 м в/с.
АВИГДОР ЛИБЕРМАН — МИНИСТР ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ
5 июля 1958 года в Кишинёве родился будущий министр обороны Израиля Авигдор Либерман.
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