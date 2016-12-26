Общество Населению настоятельно рекомендуется покупать продукты питания только в авторизованных местах Населению настоятельно рекомендуется покупать продукты питания только в авторизованных местах. Также особое внимание требуется при приобретении пиротехники. Компетентные органы сообщили, что усилят контроль за соблюдением правил хранения и реализации товаров широкого потребления, передает IPN.



По словам начальника Управления контроля торговли в рамках Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Сергея Сырги, люди должны обратить особое внимание на холодильные витрины, в которых хранятся продукты питания, на упаковки и этикетки. НАБПП свидетельствует о более часто встречающейся контрафактной продукции по сравнению с предыдущими годами.



При выборе мяса потребителям настоятельно рекомендуется проверить наличие печати, подтверждающей ветеринарный контроль.

«Скорлупа свежего яйца должна быть целой, чистой, без пятен и неспецифического запаха», - сказал представитель НАБПП в ходе пресс-конференции.



Начальник Управления по расследованию экономических правонарушений в рамках Национального инспектората по расследованиям Андрей Бахуш сказал, что в преддверии новогодних праздников на рынке существенно увеличился поток товаров и продуктов питания, которые не всегда имеют документы о происхождении и не всегда соответствуют установленному качеству. Серьезной проблемой являются пиротехнические изделия, которые требуют особого внимания при транспортировке, хранении и использовании. Необходимо строгое соблюдение правил безопасности.



«В этой связи мы рекомендуем приобретать пиротехнические изделия только в лицензированных торговых точках, что гарантирует их качество, а также строго соблюдать правила их использования», - сказал Андрей Бахуш.



Полиция, представители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и Агентства по защите прав потребителей предпримут ряд действий для выявления случаев фальсификации продуктов питания, промышленных товаров, пиротехнических изделий, наносящих ущерб экономическим интересам государства и ставящих под угрозу жизнь и здоровье потребителей.

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