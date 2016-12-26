В конце года парламент сделал себе подарок в сотни миллионов леев

Парламент Республики Молдова, по всей видимости, самое «дорогое» сооружение страны. То, что депутаты называют минимальными условиями деятельности, на самом деле представляет собой роскошь, которую власть позволяет себе, даже если по оценкам дефицит бюджета к 2017 году составит более четырех миллиардов леев, а бремя украденного из трех банков миллиарда долларов переложено на плечи граждан, пишет Ziarul de Gardă.

Ремонт здания парламента, пострадавшего в ходе акций протеста 7 апреля 2009 года, до прошлого года обошелся государственному бюджету в 376,230 миллионов леев и для него по-прежнему «вырезаются» деньги из внешней финансовой помощи в пользу комфорта депутатов.



За несколько дней до окончания летне-осенней сессии парламента, 12 декабря, Министерство регионального развития и строительства подписало контракт на 118 187 192 леев (!) с компанией Glorinal Imobil SRL на «завершение работ по дизайну интерьера уровня S,1-3 и благоустройству прилегающей территории по объекту «Реконструкция здания Парламента РМ на пр. Штефана чел Маре ши Сфынт,105, мун. Кишинева», согласно информации из Государственного реестра госзакупок.



По опубликованным данным, Glorinal Imobil SRL, которая работает на рынке еще с 1997 года, основана и управляется Натальей Кирикэ.



В то же время строительная компания Glorinal SRL, о которой пресса писала, что он принадлежит сыну председателя ПКРМ Владимира Воронина Олегу Воронину, основана Василием Кирикэ и Сергеем Вырланом. В 2008 году Владимир Воронин, бывший в то время президентом, наградил Василия Кирикэ Орденом Республики. Обе фирмы зарегистрированы по тому же адресу: ул. Замфира Арборе, 15.



Также в этом году компания подписала еще один контракт с Министерством регионального развития и строительства по ремонту здания парламента. 14 июня Glorinal Imobil SRL выиграла тендер на выполнение работ по оформлению внутреннего зала «Европа» и его холла на сумму почти 20 миллионов леев.

Еще около 64 миллионов леев, которые были выплачены в текущем году за монтаж систем вентиляции и противопожарной безопасности в трех зданиях законодательного органа.

В общей сложности только в 2016 году на ремонт зданий парламента было выделено 201 952 584 лея.