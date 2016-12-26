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Додон встретится с Путиным 17 января 2017 года
26.12.2016

Президент Игорь Додон встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 17 января 2017 года. Дата была объявлена по окончании встречи Игоря Додона с вице-премьером Российской Федерации Дмитрием Рогозиным, который прибыл в Кишинёв вчера вечером.
В ходе встречи Дмитрий Рогозин передал собеседнику поздравления от российского руководства по случаю утверждения на высоком посту президента страны, а также передал приглашение совершить официальный визит в Российскую Федерацию.

В рамках дискуссии стороны обменялись мнениями по поводу нынешнего состояния молдо-российских двусторонних отношений, перспектив прогресса в деле решения приднестровской проблемы, урегулирования основных вопросов в рамках молдо-российского сотрудничества, обсудили повестку дня предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным. 

„Я с радостью принял приглашение и выразил надежду на восстановление молдо-российских отношений в полном объёме”, - сообщил Игорь Додон. 

Встреча с Владимиром Путиным запланирована на 17 января 2017 года.


 
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