Додон встретится с Путиным 17 января 2017 года

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Президент Игорь Додон встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 17 января 2017 года. Дата была объявлена по окончании встречи Игоря Додона с вице-премьером Российской Федерации Дмитрием Рогозиным, который прибыл в Кишинёв вчера вечером.
В рамках дискуссии стороны обменялись мнениями по поводу нынешнего состояния молдо-российских двусторонних отношений, перспектив прогресса в деле решения приднестровской проблемы, урегулирования основных вопросов в рамках молдо-российского сотрудничества, обсудили повестку дня предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
„Я с радостью принял приглашение и выразил надежду на восстановление молдо-российских отношений в полном объёме”, - сообщил Игорь Додон.
Встреча с Владимиром Путиным запланирована на 17 января 2017 года.
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