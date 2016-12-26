На зимние праздники цирк и дельфинарий подготовили для посетителей праздничную программу

Многие столичные жители с удовольствием провели несколько часов в компании веселых клоунов, акробатов и Деда Мороза, и посмотрели выступление дельфинов и тюленей.

В кишиневском цирке был аншлаг. Для детей и их родителей выступали акробаты и дрессированные экзотические животные. На арене появился и Дед Мороз. Он организовал конкурс для самых маленьких.

Детям понравилась праздничная программа.

"Аплодировали и смеялись, когда клоуны выступали. Дед Мороз нас повеселил, мне подарил машину с пультом управления".

"Мы очень рады, сейчас мы тоже чувствуем себя детьми".

В конце выступления дети пустились в хоровод с Дедом Морозом и артистами цирка.

Не прогадали и те, кто посетили дельфинарий. Грациозные животные танцевали, прыгали и даже спели колядку.

Выступления в цирке продлятся до 15 января, а в дельфинарии - до 8.