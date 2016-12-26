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Экономика
В 2017 году из госказны в местные бюджеты передадут более восьми миллиардов леев
26.12.2016

Более восьми миллиардов леев из госказны передадут в местные бюджеты в следующем году согласно бюджетно-налоговой политике на 2017 год. Больше всего средств получат муниципий Кишинев и гагаузкая автономия, меньше всего оправят в Бассарабяский район.

Согласно госбюджету на 2017-й, Кишиневу и пригородам выделят 1,6 млрд леев. Свыше 330 миллионов получит Гагаузия. В Кагульский район передадут 295 млн леев, в Унгенский - на четыре миллиона меньше. 280 миллионов выделят в бюджет Оргеевского района. Деньги в частности пойдут на дошкольное, начальное и среднее образование, а также на социальные выплаты.

Меньше всего - 63 миллиона леев - получит район Бассарябяска. 98 миллионов получит Дондюшанский и 110 миллионов - Окницкий районы.

Проект предусматривает выделение 116 миллионов леев Шолданештскому району и 117 - Дубоссарскому.

При распределении денег авторы документа учитывали количество жителей и размеры административно-территориальных единиц.


 
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