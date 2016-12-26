В 2017 году официально объявлены 13 праздничных дней

В 2017 году у бюджетников будет 13 праздничных дней. Отдыхать они будут 1 января в Новый год, а также 7 и 8 января, когда отмечается Рождество по старому стилю. Все эти дни, правда, выпадают на выходные.

Следующий выходной - 8 марта - Международный женский день. Праздничными будут первый и второй день Пасхи - 16 и 17 апреля, а также Радуница, которая в 2017 выпадает на 24 апреля. В мае бюджетники отдохнут первого числа, в день трудящихся, и 9-го - в День победы.

27 и 31 августа также объявлены праздничными. Страна отметит День независимости и прадзник языка. Год завершит Рождество по новому стилю, 25 декабря.

Правительству предстоит рассмотреть законопроект, согласно которому у бюджетников может появится еще один выходной - 1 июня - Международный день защиты детей.