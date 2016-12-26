26 Декабря 2016
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Рогозин: Россия заинтересована в активизации переговоров по приднестровскому урегулированию
26.12.2016

 Россия заинтересована в активизации переговоров по приднестровскому урегулированию, - заявил зампредседателя правительства РФ, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин по итогам состоявшейся в Кишиневе встречи с президентом РМ Игорем Додоном.
Он высказал мнение, что "было бы правильным, если бы власти Приднестровья смогли довести до сведения президента РМ экономические проблемы, которые волнуют жителей левобережья Днестра, и в первую очередь те, которые касаются благосостояния и безопасности людей".

"Мы в России будем рады позитивным шагам в этом направлении", - подчеркнул он, напомнив, что в Приднестровье тоже новый президент - Вадим Красносельский , который уже был в Москве и провел встречи в российском правительстве.

Додон пообещал "сделать все возможное, чтобы решить приднестровскую проблему в интересах жителей обоих берегов Днестра". Он подчеркнул, что в готовящемся плане приднестровского урегулирования "проигравших не будет".

Додон признал, что "без стратегического партнерства с Россией Молдове не выжить - это важно не только с точки зрения экономики, но и сохранения молдавского государства".

"Убежден, что восстановление дружеских и стратегических отношений с Россией поможет решить и приднестровскую проблему", - считает Додон.


 
Количество просмотров:
121
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2016 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.