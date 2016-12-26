Рогозин: Россия заинтересована в активизации переговоров по приднестровскому урегулированию

Россия заинтересована в активизации переговоров по приднестровскому урегулированию, - заявил зампредседателя правительства РФ, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин по итогам состоявшейся в Кишиневе встречи с президентом РМ Игорем Додоном.

Он высказал мнение, что "было бы правильным, если бы власти Приднестровья смогли довести до сведения президента РМ экономические проблемы, которые волнуют жителей левобережья Днестра, и в первую очередь те, которые касаются благосостояния и безопасности людей".

"Мы в России будем рады позитивным шагам в этом направлении", - подчеркнул он, напомнив, что в Приднестровье тоже новый президент - Вадим Красносельский , который уже был в Москве и провел встречи в российском правительстве.

Додон пообещал "сделать все возможное, чтобы решить приднестровскую проблему в интересах жителей обоих берегов Днестра". Он подчеркнул, что в готовящемся плане приднестровского урегулирования "проигравших не будет".

Додон признал, что "без стратегического партнерства с Россией Молдове не выжить - это важно не только с точки зрения экономики, но и сохранения молдавского государства".

"Убежден, что восстановление дружеских и стратегических отношений с Россией поможет решить и приднестровскую проблему", - считает Додон.