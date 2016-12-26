Плахотнюк намекнул на необходимость изменения избирательной системы

В ходе выборов нового руководства ДПМ исполнительный координатор правящей коалиции Влад Плахотнюк стал председателем Демпартии. Выборы в субботу на VIII-м съезде ДПМ прошли на безальтернативной основе и открытым голосованием, сообщает Инфотаг. В съезде приняло участие более 900 делегатов, в том числе депутаты, министры, руководители местных органов власти и другие чиновники, представляющие ДПМ.

Влад Плахотнюк заявил, что "в ДПМ пришло время дать старт новому способу ведения политики, обусловленному теми изменениями, которых ждут люди".

"Мы должны не тесниться на политической сцене вместе с другими партиями, а спуститься к людям, которые ждут этого. Мы не должны смотреть на людей сверху - это большая ошибка многих партий, так как они далеки от людей. Мы открываем новую страницу в политике. ДПМ выступит с инициативой по реформированию политического класса. Среди прочего, она будет предусматривать оптимизацию парламента и правительства, подлинную передачу в руки людей контроля над законодательным органом, обозначение рычагов, с помощью которых граждане смогут наказывать тех, кто не выполняет свои обязанности в период пребывания в должности", - сказал новый лидер демократов.

Он высказался за применение в полном объеме законов из антикоррупционного пакета, принятых парламентом в ходе завершившейся сессии, а также за искоренение коррупции.

"Этим следует заниматься последовательно и бескомпромиссно. Все, кто должны сидеть в тюрьме - будут сидеть", - сказал Плахотнюк.

Он подчеркнул, что "ДПМ обладает самой сильной командой и имеет лучшие местные организации". По его мнению, ДПМ "является партией действия, которая добивается конкретных результатов и доводит все до конца".

По его словам, политический проект, с которым он возглавляет парию, включает в себя два компонента: первый - развитие Демократической партии и политического класса в целом, и второй - личную концепцию развития Республики Молдова. Говоря о ней, Плахотнюк сообщил, что "её можно определить, исходя из стремления граждан, - иметь такую страну, в которой им хотелось бы жить, учиться и работать, и из которой им не придётся уезжать за рубеж в поисках денег и места в жизни".

"Я настаиваю на том, что наша концепция должна быть направлена в основном внутрь страны, а не наружу. Её можно определить словосочетанием: "Здесь, дома, в Молдове"", - сказал новый лидер ДПМ.

Он подчеркнул, что "сейчас нужна партия молдаван и для молдаван, а не чрезмерное геополитическое позиционирование партий в ущерб конкретным проектам для людей".

"В избирательных кампаниях и после них создается впечатление, что борются европейцы, румыны, русские, американцы. А где молдаване во всей этой истории? Где партия молдаван? Где партия, за которой с уверенностью пойдут люди, так как она решает их проблемы?! ДПМ должна стать такой партией, которая будет каждодневно решать проблемы граждан, при помощи наших коллег из парламента и правительства", - сказал Плахотнюк, призывая демократов стать именно такой партией.

Лидер ДПМ намекнул на необходимость изменения избирательной системы. В этом контексте, он заявил, что "Демпартия выступит с инициативой реформирования политического класса, начиная с оптимизации парламента и правительства, передачи в руки народа реального контроля над парламентом, определение рычагов, посредством которых граждане смогут наказать тех, кто не справляются со своими обязанностями во время исполнения мандата".

Владу Плахотнюку 50 лет. В 1991 г. он окончил Технический университет Молдовы, получив диплом инженера. В 2002 г. получил степень магистра в области бизнеса и администрации того же университета, а в 2006-м получил юридическое образование в Университете европейских исследований Молдовы. В 2001-2010 гг. занимал должность коммерческого директора, затем генерального директора АО "Petrom Moldova". С 2005 г. - заместитель председателя админсовета Victoriabank, в 2006-2011 гг. - председатель совета.

30 декабря 2010 г. национальный политсовет ДПМ принял решение о его назначении на должность заместителя председателя партии. Осенью 2010 г. он был избран депутатом по спискам ДПМ, стал первым вице-председателем парламента. В начале февраля 2013 г. Плахотнюк отказался от мандата депутата. На парламентских выборах в ноябре 2014 г. он был вновь избран на должность депутата в парламент, но в июле 2015 г. вновь сложил мандат.