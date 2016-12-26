Додон отказался от советника по евроинтеграции

Президент Игорь Додон изменил структуру аппарата президента. Как передает агентство "ИНФОТАГ", в субботу, 24 декабря, он утвердил новое штатное расписание, а в понедельник представил своих советников.

На брифинге в понедельник он обратил внимание на то, что советник по внутренней политике стал и пресс-секретарем президента. Из названия должности "советник по внешней политике и европейской интеграции исключено словосочетание "европейская интеграция". Кроме того, будет назначен советник по вопросам диаспоры. Президент подчеркнул, что им станет кто-то из трудовых мигрантов, которые в настоящее время работают за рубежом. Он призвал представителей диаспоры присылать CV, после чего будет назначен советник. Остальные советники были представлены:

Генеральный секретарь аппарата президента - Руслан Флоча (возглавлял аппарат премьер-министра Зинаиды Гречаный, был руководителем центрального отделения НЦБК);

советник по юридическим и институционным вопросам, представитель президента по отношениям с парламентом и правительством - Максим Лебединский (был юристом Партии социалистов, летом был назначен членом ЦИК);

советник по политическим вопросам, пресс-секретарь - Иван Чебан (был активистом и депутатом от Партии коммунистов, депутатом от Партии социалистов, возглавлял фракцию социалистов в Кишиневском муниципальном Совете);

советник по экономике - Елена Горелова (экономист, работала в неправительственном секторе);

советник по образованию, культуре и науке - Корнелиу Попович (работал в области науки и исследований);

советник в области агропромышленного комплекса и публичной администрации - Ион Пержу (работал заместителем министра сельского хозяйства и пищевой промышленности в правительстве Зинаиды Гречаный);

советник по реинтеграции - Василий Шова (был министром по реинтеграции на протяжении восьми лет правления Партии коммунистов);

советник по внешней политике Андрей Негуца (был депутатом от Партии коммунистов, а с 2003 г. - руководителем представительства РМ в Совете Европы, послом во Франции, послом в России, депутатом от Партии социалистов).

Пока не назначены советник по вопросам безопасности, секретарь Высшего совета безопасности, советник по социальному развитию и советник по диаспоре.

Игорь Додон сообщил, что встретится в понедельник с премьер-министром Павлом Филипом, после чего намерен провести заседания по вопросам банковского сектора, развития экономики и торговли, пенсионной реформе.

"Эта неделя будет очень активной и плодотворной", - подчеркнул Додон.

Президент начал свою деятельность с изменения внешней атрибутики резиденции президента и сайта главы государства. В первый день работы, в субботу, с резиденции президента был снят флаг Евросоюза, а на сайте название языка было изменено с румынского на молдавский. Также в субботу президент освятил резиденцию, разместив фотографии об этом событии на своей странице в социальных сетях.