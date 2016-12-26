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Чубашенко: Плахотнюк не даст Додону помочь Усатому вернуться в Молдову
26.12.2016

 Координатор правящей в Молдове коалиции Владимир Плахотнюк не позволит Игорю Додону помочь лидеру "Нашей партии" Ренато Усатому вернуться домой, даже если новый президент захочет это сделать. Такое мнение высказал бывший кандидат в президенты от "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко в статье "Двоевластие в Молдавии", опубликованной в понедельник, 26 декабря, в российской "Независимой газете".
"Против лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, поддержавшего Додона во втором туре выборов, возбуждены уголовные дела, и он вынужден скрываться в России. Возможно, Додон и готов был бы помочь Усатому вернуться в Молдову, но контролируемые Плахотнюком прокуратура и суды не позволят этого сделать", - пишет Чубашенко.

Усатый не может вернуться в Молдову, потому что здесь на его имя выдан ордер на арест сроком на 30 суток. Лидер "Нашей партии" неоднократно заявлял, что уголовные дела против него носят политический характер и сфабрикованы по заказу Плахотнюка.


 
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