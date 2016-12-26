Чубашенко: Плахотнюк не даст Додону помочь Усатому вернуться в Молдову

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Координатор правящей в Молдове коалиции Владимир Плахотнюк не позволит Игорю Додону помочь лидеру "Нашей партии" Ренато Усатому вернуться домой, даже если новый президент захочет это сделать. Такое мнение высказал бывший кандидат в президенты от "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко в статье "Двоевластие в Молдавии", опубликованной в понедельник, 26 декабря, в российской "Независимой газете".
Усатый не может вернуться в Молдову, потому что здесь на его имя выдан ордер на арест сроком на 30 суток. Лидер "Нашей партии" неоднократно заявлял, что уголовные дела против него носят политический характер и сфабрикованы по заказу Плахотнюка.
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