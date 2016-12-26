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Экономика
Еще одна компания потребовала повышения тарифа на электроэнергию
26.12.2016

После Termoelectrica еще одна компания, поставляющая электроэнергию молдавским потребителям, потребовала повышения тарифа на ее поставку.

Так, АО «Furnizarеa energiei electrice Nord» («FEE-Nord») обратилось в НАРЭ с требованием рассмотреть соответствующую заявку. Агентство обязано рассмотреть ее в течение 180 календарных дней и вынести решение.

Стоит отметить, что тарифы «FEE-Nord» уже были актуализированы в марте текущего года, и вступили в силу 1 апреля.

Напомним, ранее повышения тарифа на электроэнергию потребовало предприятие Termoelectrica, однако после протеста социалистов НАРЭ отклонило этот запрос.


 
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