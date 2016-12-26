Еще одна компания потребовала повышения тарифа на электроэнергию

После Termoelectrica еще одна компания, поставляющая электроэнергию молдавским потребителям, потребовала повышения тарифа на ее поставку.

Так, АО «Furnizarеa energiei electrice Nord» («FEE-Nord») обратилось в НАРЭ с требованием рассмотреть соответствующую заявку. Агентство обязано рассмотреть ее в течение 180 календарных дней и вынести решение.

Стоит отметить, что тарифы «FEE-Nord» уже были актуализированы в марте текущего года, и вступили в силу 1 апреля.

Напомним, ранее повышения тарифа на электроэнергию потребовало предприятие Termoelectrica, однако после протеста социалистов НАРЭ отклонило этот запрос.