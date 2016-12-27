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Здоровье
Правовой статус агентства по лекарствам и медицинским изделиям будет изменен
27.12.2016

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям будет переведено в список государственных органов с финансовой автономией, передает IPN со ссылкой на проект решения, предложенный Министерством здравоохранения.

Минздрав, которому подчиняется агентство, уточняет, что в настоящее время прямые и косвенные расходы агентства полностью покрываются за счет собранных доходов.

Следует отметить, недавно была создана структура, ответственная за централизованные закупки лекарственных средств и медицинских изделий для публичных медико-санитарных учреждений. Таким образом, эти функции не будут входить в компетенцию агентства по лекарствам и медицинским изделиям.

Агентство получает доходы от оказания платных услуг: сертификация лекарственных средств и отечественного и импортного медицинского оборудования. Учреждение оценивает ошибки при назначении лекарств, при необоснованном или неправомерном использовании лекарств. Другие функции касаются разработки инструкций к препаратам, проведения проверок в фармацевтических учреждениях, в том числе внеплановых, и др.


 
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