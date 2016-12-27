Школ все меньше

В 2016 году количество начальных и общеобразовательных учебных заведений сократилось на 32 единицы. В настоящее время в стране действует около 1300 школ. Из них 16 являются частными, передает IPN.

По данным Национального бюро статистики, количество учреждений в городах снизилось на шесть единиц и составляет 318 единиц. 971 доуниверситетских учебных заведений работают в сельских районах, на 26 единиц меньше. В селах приостановили деятельность 20 начальных школ и шесть гимназий. Кроме того, 23 лицея изменили статус в гимназии, а 22 гимназии были реорганизованы в начальные школы.

Примерно в 1300 начальных и общеобразовательных учебных заведениях обучаются более 332 тыс. учащихся. Учащиеся с особыми потребностями учатся в 15 учреждениях страны. В начале 2016/17 учебного года их было 860 человек, сократившись на 16%.