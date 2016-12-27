Главная Александр Слусарь: Вместо того, чтобы бороться с режимом, марионетки Плахотнюка играют роли Марионетки кукловода Плахотнюка хорошо играют свои роли: одни снимают флаг ЕС со здания президентуры, другие бегут, чтобы водрузить его на место. Между тем олигарх сверху управляет всей ситуацией и радостно потирает ладони. Такое мнение высказал заместитель председателя ППДП Александр Слусарь, который подчеркнул, что из-за предпринятых некоторыми «актерами» председателя ДПМ действий углубились определенные конфликты.



«Вместо того, чтобы бороться с режимом, марионетки Плахотнюка играют роли. Марионетка-социалист приказал убрать флаг ЕС со здания президентуры, зная, что этот жест вызовет недовольство половины населения страны. Куклы-либералы прибежали, чтобы установить его обратно. А что мы имеем в итоге? Конфликты усугубляются. В субботу вся страна говорила о том, что Додон измениk две буквы „RO” на две другие - „MD”. Теперь началось противостояние из-за флага. Плахотнюк радостно потирает ладони. Он руководит ситуацией и демонстрирует партнерам по развитию свое значение как единственного гаранта стабильности», - написал член Платформы «Достоинство и Правда» на своей странице в Facebook.



Слусарь также отмечает, что на фоне глубокого кризиса, в котором на данный момент находится Республика Молдова, хочется узнать не о том, что Додон и премьер-министр Плахотнюка обещают, что будут поддерживать товарищеские отношения, а, скорее, о том, что новый президент требует отмены закона, который перекладывает на молдаван бремя украденных миллиардов.



«Нам должно быть намного интереснее, о чем беседовал президент Додон с премьер-министром Филипом. Но там не присутствовала пресса, и нас лишь сухо проинформировали о том, как будут поддерживаться отношения между главой государства и Филипом. Мы рады, что будут иметь место такие отношения. Более того, мы не сомневались, что они существовали и до сих пор, и не только с премьер-министром Плахотнюка. Но сейчас мы хотели бы узнать не о борьбе у двери администрации президента, но, например, о том, что в ходе встречи Додон сообщил Канду, что к концу недели выдвинет законодательную инициативу об отмене закона, который перекладывает на плечи граждан украденные миллиарды, ими же и похищенные. Могу перечислить несколько инициатив, жизненно важных для народа, а также социально-экономических, антикоррупционных и др., которые сейчас должен им предложить новый президент», - сказал Александр Слусарь.



Заместитель председателя ППДП объявляет, что партия не будет принимать участия в геополитической игре, которую ведет новый президент, заявляя, что в любых обстоятельствах она будет бороться с кукловодом.



«Могу только отметить, что Платформа DA, безусловно, не примет эту геополитическую игру, на фоне которой страна превращается в авторитарную резервацию. Посмотрим, как обстоят дела, и будем бороться с хозяином кукол», - заключил Слусарь.



Напомним, что Партия "»Платформа Достоинство и Правда» выдвинула 10 социально-экономических, реформаторских и аникоррупционных инициатив и потребовала от президента отказаться от демагогии и не позднее 10 дней со дня его назначения предпринять ряд действий первой необходимости. Среди инициатив, предложенных представителями ППДП: отказ от схемы приобретения электрической энергии у сомнительных офшорных фирм, отставка нынешнего генерального прокурора, недопущение принятия закона о налоговой амнистии имущества и капитала и запрет повышения пенсионного возраста и трудового стажа.

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