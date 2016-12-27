Главная Додон подписал указ об отставке министра обороны Анатолия Шалару Игорь Додон подписал указ об отставке министра обороны Анатолия Шалару. Документ был подписан сегодня утром, после того, как лидер ЛП Михай Гимпу направил в правительство соответствующее ходатайство.



«Несколько минут назад я подписал указ об отставке с должности министра Шалару», - заявил Додон.



Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Павел Филип подал просьбу об отставке Шалару, однако бывший президент Николай Тимофти ее отклонил.



Ранее министр обороны Анатолий Шалару подал в отставку с должности первого вице-председателя Либеральной партии. Впоследствии лидер ЛП Михай Гимпу в ходе одной из телепередач заявил, что в случае возможной отставки Анатолия Шалару его место займет нынешний министр окружающей среды Валерий Мунтяну.

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