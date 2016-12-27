Игорь Додон подписал указ об отставке министра обороны Анатолия Шалару. Документ был подписан сегодня утром, после того, как лидер ЛП Михай Гимпу направил в правительство соответствующее ходатайство.
«Несколько минут назад я подписал указ об отставке с должности министра Шалару», - заявил Додон.
Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Павел Филип подал просьбу об отставке Шалару, однако бывший президент Николай Тимофти ее отклонил.
Ранее министр обороны Анатолий Шалару подал в отставку с должности первого вице-председателя Либеральной партии. Впоследствии лидер ЛП Михай Гимпу в ходе одной из телепередач заявил, что в случае возможной отставки Анатолия Шалару его место займет нынешний министр окружающей среды Валерий Мунтяну.