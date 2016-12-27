Отмечен рост заболеваемости ОРЗ и гриппом

Растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом. Только на прошлой неделе зарегистрировано 6000 новых случаев заболевания по сравнению с данными предыдущей недели, когда этот показатель составил 4571 случай.

По данным Муниципального центра общественного здоровья, больше всего ОРЗ подвержены дети до 6 лет, которые составляют 43,5% от общего числа заболевших.

Также на прошлой неделе в Кишиневе было зарегистрировано 145 случаев сзонного гриппа, из них 113 среди детей до 17 лет.

Всего с 14 ноября по 11 декабря 2016 года было зарегистрировано 279 случаев гриппа.

Специалисты рекомендуют избегать закрытых многолюдных помещений и контакта с заболевшими, а также использовать маски, часто мыть руки, проветривать помещения и обращаться к врачу при первых симтомах болезни.