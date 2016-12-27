27 Декабря 2016
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Какие страны молдаване чаще всего выбирают для новогоднего отдыха
27.12.2016

Болгария, Румыния и Украина - самые востребованные туристические направления граждан Молдовы, желающих отметить новогодние и рождественские праздники за границей.

Директор туристического агентства Panda-Tur Ион Курмей сообщил корреспонденту, что "количество желающих провести Новый год в горах не падает, несмотря на то, что цены на турпакеты - недешевы". Отдых на четыре дня в Брашове (Румыния) сейчас стоит порядка 400 евро с человека. Отдельно необходимо оплатить транспорт - 60 евро на автобусе в оба конца. Для украинского горнолыжного курорта Буковель цена немного ниже - 300 евро с человека на три дня.

"Это последние путевки, и в более дорогих отелях. После праздников, их стоимость сразу спадет, и уже можно будет съездить в ту же Румынию за 100 евро на три ночи", - сказал Курмей.

По его словам, низкими ценами молдавских туристов привлекли курорты в Болгарии - Банско, Боровец, Пампорово - примерно 160 евро на семь ночей в четырехзвездочном отеле.

"Однако, все места уже раскуплены. Есть еще пара предложений на период после Нового года, но и они быстро раскупаются. Стоимость таких путевок - от 75 до 120 евро на семь дней и шесть ночей, плюс транспорт - 65 евро с человека", - сказал туроператор.

Для тех, кто предпочитает пляжи и солнце, туроператоры предлагают путевки на экзотические морские курорты. Самое популярное и доступное направление в это время года - Египет. Стоимость путевки в трехзвездочном отеле - от 0 на неделю.

"Египет привлекателен за счет системы "Все включено", присутствующей практически во всех отелях. И цены - более приемлемые, в сравнении с другими экзотическими направлениями", - сообщила менеджер турагентства Top Tur.

Также предлагаются путевки в такие направления, как Дубай, Таиланд, Шри-Ланка. Цены варьируют от 500 до 1,2 тыс. евро на человека на неделю.

В нынешнем году среди новинок числится поездка на остров Занзибар в Танзании. Вылет - из Одессы. Такое путешествие на неделю обойдется в 0. На месте туристам предлагается необычная экскурсия по сафари, где можно увидеть львов, зебр и других африканских животных.

А любителям городского туризма операторы предлагают отметить Новый год в европейских и российских крупных городах: Париж, Прага, Лиссабона, Вена, Рим, Москва или Санкт-Петербург. Стоимость путевки на три дня, включая новогоднюю ночь - от 500 евро.


 
Количество просмотров:
42
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2016 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.