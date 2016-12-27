Какие страны молдаване чаще всего выбирают для новогоднего отдыха

Болгария, Румыния и Украина - самые востребованные туристические направления граждан Молдовы, желающих отметить новогодние и рождественские праздники за границей.

Директор туристического агентства Panda-Tur Ион Курмей сообщил корреспонденту, что "количество желающих провести Новый год в горах не падает, несмотря на то, что цены на турпакеты - недешевы". Отдых на четыре дня в Брашове (Румыния) сейчас стоит порядка 400 евро с человека. Отдельно необходимо оплатить транспорт - 60 евро на автобусе в оба конца. Для украинского горнолыжного курорта Буковель цена немного ниже - 300 евро с человека на три дня.

"Это последние путевки, и в более дорогих отелях. После праздников, их стоимость сразу спадет, и уже можно будет съездить в ту же Румынию за 100 евро на три ночи", - сказал Курмей.

По его словам, низкими ценами молдавских туристов привлекли курорты в Болгарии - Банско, Боровец, Пампорово - примерно 160 евро на семь ночей в четырехзвездочном отеле.

"Однако, все места уже раскуплены. Есть еще пара предложений на период после Нового года, но и они быстро раскупаются. Стоимость таких путевок - от 75 до 120 евро на семь дней и шесть ночей, плюс транспорт - 65 евро с человека", - сказал туроператор.

Для тех, кто предпочитает пляжи и солнце, туроператоры предлагают путевки на экзотические морские курорты. Самое популярное и доступное направление в это время года - Египет. Стоимость путевки в трехзвездочном отеле - от 0 на неделю.

"Египет привлекателен за счет системы "Все включено", присутствующей практически во всех отелях. И цены - более приемлемые, в сравнении с другими экзотическими направлениями", - сообщила менеджер турагентства Top Tur.

Также предлагаются путевки в такие направления, как Дубай, Таиланд, Шри-Ланка. Цены варьируют от 500 до 1,2 тыс. евро на человека на неделю.

В нынешнем году среди новинок числится поездка на остров Занзибар в Танзании. Вылет - из Одессы. Такое путешествие на неделю обойдется в 0. На месте туристам предлагается необычная экскурсия по сафари, где можно увидеть львов, зебр и других африканских животных.

А любителям городского туризма операторы предлагают отметить Новый год в европейских и российских крупных городах: Париж, Прага, Лиссабона, Вена, Рим, Москва или Санкт-Петербург. Стоимость путевки на три дня, включая новогоднюю ночь - от 500 евро.