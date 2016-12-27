Место Молдовы в рейтинге стран, наиболее подходящих для бизнеса

Авторитетный американский журнал Forbes назвал лучшие страны для ведения бизнеса в 2016 г. Молдова расположилась в нем на 77 месте из 139 стран.

Как передается со ссылкой на издание, пятерку лидеров списка составили Швеция, Новая Зеландия, Гонконг, Ирландия, Великобритания. А замыкают рейтинг такие страны, как Венесуэла, Йемен, Гаити, Гамбия и Чад.

Среди постсоветских стран самые высокие места у Эстонии - 13 и Литвы - 15. Румыния на 45 месте, Украина - на 74. Молдова расположилась между Руандой и Тринидадом и Тобаго, оставив позади Россию, занявшей 79 место.

При составлении рейтинга Forbes оценивал страны по 11 категориям: права собственности, инновации, налоги, технологии, коррупция, свобода (личная, финансовая и свобода торговли), уровень бюрократии, защита инвесторов и состояние фондовых рынков.

Данные основаны на отчетах таких организаций, как Freedom House, Heritage Foundation, Property Rights Alliance, Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум.

Примечательно, что размещенная в рейтинге фотография о Молдове изображает здание Верховного совета непризнанной ПМР в Тирасполе и стоящий перед ним памятник Ленину.