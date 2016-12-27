Албот готовится к сезону на берегу Карибского моря

Молдавский теннисист Раду Албот готовится к новому спортивному сезону на пляжах Майами в США.

Лучший тенисист Молдовы решил поддержать физическую форму на берегу Карибского моря после того, как завершил нынешний сезон в мировом туре «Association of Tennis Professionals» (АТР), передаёт NOI.md.

Спортсмен проводит интенсивные тренировки на пляжах и в спортивных залах Майами. Этот город на берегу Карибского моря славится отличной инфраструктурой и базами подготовки теннисистов мирового уровня. На видео, обнародованных Раду Алботом в социальных сетях, видно, как он усиленно готовится к новому сезону мирового тура АТР, который начнётся в январе с серии турниров в Австралии. Там пройдёт, в том числе, первый турнир из категории «Grand Slam» («Большой шлем») под названием «Australian Open» («Открытый чемпионат Австралии по теннису»).

До приезда в США молдавский теннисист прошёл специальный курс в Университете АТР в Лондоне. Там ведущие преподаватели и тренеры Ассоциации теннисистов-профессионалов ознакомили слушателей курса о функционировании ATP, программами организации по борьбе с допингом и коррупцией, а также проинформировали теннисистов о финансовых особенностях деятельности АТР, маркетинге и специфике взаимодействия спортсменов с масс-медиа.

Уточним, что Раду Албот завершил нынешний сезон на 97-ом месте в рейтинге АТР. За 2016 году он заработал 780 тыс. долларов на различных международных турнирах, проводящихся под эгидой АТР.