5300: таким будет пособие на рождение ребенка в 2017 году

С 1 января 2017 годав Молдове размер единовременного пособия при рождении ребенка будет увеличен в 1,7 раза – с 3100 до 5300 леев.

Законопроект предусматривает увеличение размера единовременного пособия при рождении ребенка до уровня, равного стоимости минимальной корзины товаров, необходимых при рождении ребенка, рассчитанной за год, предшествующий рождению ребенка.

При расчете учитывалри расходы на приобретение минимального набора товаров при рождении ребенка: кроватку, одежду для малыша, покрывало, бутылочки, пустышки, предметы гигиены.