Президент Молдовы исключит предмет «история румын» и отменит «миллиард на плечи граждан»

Игорь Додон также объяснил, почему на здании президентуры не должен висеть флаг ЕС, а на сайте президента язык - молдавский

Коротко о том, что Игорь Додон заявлял накануне на канале ProTV.

По флагу на здании президентуры: только флаг Молдовы. Потому что таков закон. При этом никто не против ЕС.

По языку на сайте: молдавский. Потому что Конституция. Несколько учёных не могут решать за большинство людей и подменять Конституцию.

По предмету «история румын»: он должен стать просто «История». Как, кстати и в Румынии. В том числе и «по содержанию».

По первым трём инициативам. Всё в силе. Всё по плану.

Отмена «миллиарда на плечи»: на днях будет подписана инициатива для парламента, плюс ряд мер и по отмене назначения прокурора и ряд других инициатив. Не захотят – обратимся к гражданам – за большими полномочиями или сразу по роспуску парламента и досрочным выборам. Вторая и третья: укрепление отношений с РФ – визит в январе и укрепление государственности, в том числе и по «истории» и другие инициативы.

Шалару: в отставку, скорее всего завтра. И Бэсеску – без гражданства. Тут уже не важно – кто первый, кто второй.

По пенсионной реформе, которая продавлена МВФ : будут вестись переговоры. И, в целом, приоритеты мандата будут социально-экономического плана и борьба с коррупцией.

По Приднестровью: разъяснил ситуацию по заявлению, которое выдрали из контекста: конфликт – ошибка руководства страны того времени. Вопрос нужно решать в формате 5+2 и учитывая мнение людей по оба берега Днестра. По армии других стран – не должно быть и вместе с политическим решением этот вопрос тоже решится.

По парламенту и правительству: предложит встретиться главам фракций, чтобы обсудить досрочные выборы. По Плахотнюку – категорически нет его премьерству. Отставка Филипа – это досрочные выборы. Генпрокурор – должен быть уволен. Есть несколько юридических решений и путей, которые сейчас изучаются. Нарушения: начиная по составу «совета прокуроров» и заканчивая другими процедурами.

По советникам: почти все за исключением троих назначены. По диаспоре – собираются cv – любой может подать.

По общению с прессой: как минимум раз в месяц – отчёт перед гражданами на независимой площадке – что-то вроде «прямой линии». Несколько часов – что сделал за месяц, и ответы на вопросы.

По Кишинёву: Ион Чебан остается в Мунсовете, а в следующем году есть большая вероятность досрочных выборов в Кишинёве.

По зимнему отпуску: проведёт его с семьёй в Сочи.