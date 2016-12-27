Реплика Анатола Шалару: "Борьба продолжается"

Экс-министр обороны Анатоли Шалару ответил после того, как сегодня президент Игорь Додон подписал указ об его увольнении с должности.

Как сообщает ТРИБУНА, в публикации на одной из социальных сетях, Анатол Шалару написал, что уходит с этой должности с чистой совестью, так как его не уволили из-за нарушений или за погрешности в работе в качестве министра, а лишь потому, что потребовал смену председателя ЛП.

«Я никогда не предполагал, что под руководством Михая Гимпу Либеральная партия превратиться в партию большевистского типа, в которой тех, кто не согласен с превосходством лидера — уничтожают. Посредством моего увольнения, Михай Гимпу сделал Игорю Додону подарок в виде министерства обороны. И вот после пары Рошка-Воронин, на молдавскую политическую сцену выходит новая политическая пара — Додон-Гимпу. Я желаю им успеха!», — написал он.

Вместе с тем, Анатол Шалару отметил, что «Для Республики Молдова начинается черный период, в котором опять придется отстаивать свою румынскую идентичность, защищать национальную сущность. Республике Молдова нужна моральная революция, революция здравого смысла. Борьба продолжается!».

Андриана Кептине