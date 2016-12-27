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Общество
Прокуратуры секторов столицы сливаются в одну структуру
27.12.2016

Начиная с 2017 года прокуратуры секторов Ботаника, Буюкань, Чентру, Чокана, Рышкань и Прокуратура муниципия Кишинев будут объединены в одну прокуратуру – Прокуратура муниципия Кишинев. Это положение нового Закона о прокуратуре вступит в силу 1 января 2017 года.
Генеральный прокурор Эдуард Харунжен заявил на пресс-конференции, что изменения, которые были и будут реализованы, вытекают из обязательств об институциональном реформировании. Они оптимизируют внутренние рабочие процессы и, соответственно, повысят эффективность управления человеческими ресурсами. 

Прокурор Кишинева Игорь Попа отметил, что в рамках новой структуры будут работать более 180 сотрудников и 66 консультантов. Руководители прокуратур секторов станут заместителями прокурора столицы до истечения сроков полномочий, на которых они были назначены. 

Здания прокуратур секторов сохранятся. Граждане смогут обращаться к прокурорам округов, в которых они проживают. Движимое и недвижимое имущество, архивы прокуратур, а также дела и другие документы, находящиеся в их исполнении будут переданы Прокуратуре муниципия Кишинев. 

Реформа прокуратуры является приоритетом Программы правительства и Стратегии реформы сектора юстиции, а деятельность в этой области проводится совместно с органами государства при активном участии национальных и международных партнеров.


 
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