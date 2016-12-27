5-летний ребенок погиб под колесами автомобиля на трассе Крива-Мамалига

Вчера вечером 5-летний ребенок скончался на месте после того, как был сбит автомобилем на трассе Крива-Мамалига.

Водитель потерял управление после того, как другая машина, фура, которая двигалась в направлении выезда из страны, зацепила электрический кабель, порвав коммуникационную сеть.



Водитель автомобиля Mercedes произвел внезапный маневр, чтобы избежать контакта с проводами. В результате он потерял контроль над управлением и сбил ребенка, который вместе с матерью шел по обочине дороги. К сожалению, для малыша удар был фатальным.



Водитель фуры продолжил свой путь, не оказав первую помощь и не сообщив властям о происшествии.



В результате оперативного сотрудничества с украинской стороной водитель фуры был задержан на дороге и передан следственным органам Республики Молдова.



В настоящее время оба водители задержаны для установления всех обстоятельств трагического ДТП.