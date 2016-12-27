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Происшествия
5-летний ребенок погиб под колесами автомобиля на трассе Крива-Мамалига
27.12.2016

Вчера вечером 5-летний ребенок скончался на месте после того, как был сбит автомобилем на трассе Крива-Мамалига.

Водитель потерял управление после того, как другая машина, фура, которая двигалась в направлении выезда из страны, зацепила электрический кабель, порвав коммуникационную сеть.
 
Водитель автомобиля Mercedes произвел внезапный маневр, чтобы избежать контакта с проводами. В результате он потерял контроль над управлением и сбил ребенка, который вместе с матерью шел по обочине дороги. К сожалению, для малыша удар был фатальным.
 
Водитель фуры продолжил свой путь, не оказав первую помощь и не сообщив властям о происшествии.
 
В результате оперативного сотрудничества с украинской стороной водитель фуры был задержан на дороге и передан следственным органам Республики Молдова.
 
В настоящее время оба водители задержаны для установления всех обстоятельств трагического ДТП.


 
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