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Интервью
Чемпионаты Молдовы по футболу будут проходить по новой формуле
27.12.2016

Предполагается, что начиная с 2018 г. чемпионат Молдовы по футболу будет проводиться по новой системе: «весна – осень», а сейчас он проводится по системе «осень – весна». С вопросом о том, чем это обусловлено, спортивный корреспондент агентства «ИНФОТАГ» Владимир СИДОРЕНКО обратился к президенту Федерации футбола Молдовы (ФФМ) Павлу ЧЕБАНУ.

«И.»: Многие болельщики ратовали за то, чтобы чемпион и призеры страны, как и в других европейских футбольных первенствах, определялись в конце мая, чтобы летом лучшие команды начинали стартовать в европейских турнирах. Чем сейчас обусловлен разворот на 180 градусов?

П. Ч.: Принятие решения о переводе начала чемпионата с весны на осень было данью моде. Мол, мы географически являемся страной Восточной Европы, поэтому и система проведения первенства в Молдове по футболу должна быть таковой, как и в других государствах Старого Света. Впрочем, изменения системы проведения чемпионата желали и другие страны, ранее являвшиеся частью Советского Союза. Однако, теперь государства Прибалтики, Белоруссия, Грузия, Казахстан перешли или хотят проводить национальные чемпионаты по системе: весна – осень.

В Молдове этот переход обуславливается различными обстоятельствами: климатическими, инфраструктурными, экономическими. Проводить матчи в декабре при минус пяти градусов или же в феврале на снегу, да еще на плохих полях – это что угодно, но только не футбол. Необходимы «поляны» с современной системой обогрева или закрытые многоместные спортивные комплексы, чего в Молдове нет. Но, например, в Швеции, где такие сооружения давно возведены, чемпионат все равно проводится по системе: весна – осень.

Кроме того с переходом на зимнее время световой день становится коротким. В 16.00 уже смеркается, а на подавляющем числе спортивных арен Молдовы отсутствует электрическое освещение. Потому начало матчей, например, в пятницу или субботу, приходится назначать на 13.00, когда любители футбола находятся либо на рабочих местах, либо заняты неотложными домашними делами. Не касаясь других аспектов, скажу, что и по этой причине матчи национального первенства посещает незначительное количество зрителей.

Кстати, именно агентство «ИНФОТАГ» в своих футбольных отчетах постоянно информирует читателей о том, что на одного футболиста, принявшего участия в пяти матчах тура, приходится от 10 до 20 болельщиков. А ведь профессиональный футбол – это игра для зрителей. Часть проведения ими досуга. А он, как правило, «выпадает» на вечерние часы.

«И.»: У нынешней формулы первенства имеются преимущества. Концовка сезона проводится не на раскисших от дождей, или схваченных крепким морозцем полях, а на зеленных газонах. Да и через восемь месяцев, в футбольных условиях Молдовы, от былого чемпионского состава мало, что может остаться. Разве не благо то, что новоиспеченные призеры начинают игры в европейских турнирах в боевых и сыгранных составах?

П.Ч.: Благо. Только его молдавские команды практически не используют. И за примером далеко ходить не следует. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы три команды «вылетели» из турниров уже в первом же туре, клуб «Зимбру» прекратил свое участие во втором. Сразу же по окончания сезона «Шериф» покинуло много игроков. Пришли новые футболисты, и у них не было возможности сыграться.

К весеннему рестарту – 10 играм, команды готовятся два месяца, а к началу нового чемпионата с большим количеством игр - вдвое меньше. У тренеров нет возможности работать над закладкой прочного функционального фундамента. Потому у многих игроков Национальной дивизии уже после окончания первых 60 минут ноги начинают сводить судороги. А ведь в былые времена именно отменная «физика» - была отличительной чертой молдавского футбола.

«И.»: Новая формула проведения чемпионата нашла поддержку у руководителей клубов, чьи команды выступают в Национальной дивизии?

П.Ч.: Да. Подавляющее большинство ее поддерживает. Кроме того, федерация советовалась и с другими специалистами футбола. И они тоже пришли к такому выводу. Так что предложение о переводе начала чемпионата с осени на весну – это решение коллегиальное.

У новой формулы много преимуществ. Так, к началу чемпионата команды получат возможность готовиться в течение двух с половиной месяцев. Им не придется дважды в течение сезона обновлять составы команды, а значит - тратить скудные финансовые ресурсы. Сократится межклубная «миграция».

Футбол – это летний вид спорта. И команды получат возможность именно в этот период времени проводить большое количество матчей, а не находиться в отпуске, и лишь затем только приступать к учебно-тренировочному процессу. Они будут играть на зеленных полях, а зрителям, пришедшим на стадион, не придется кутаться в пальто и шапки.

С переходом на новую систему у ФФМ появится возможность, на стадии четверти и полуфиналов проводить по два матча (дома и в гостях) в розыгрыше Кубка Молдовы – Orange.

К европейским турнирам команды будут готовиться не через прохождения межсезонных сборов, а через регулярные игры первенства. А это значительно эффективнее. Как правило, преимущество над соперником имеет команда, находящаяся в игровом тонусе, а не та, которая только «вкатывается» в сезон.

В качестве примера приведу белорусский клуб «Батэ» - пятикратного участника групповых этапов турнира Лиги чемпионов за последние семь лет. Команда обыгрывает соперников потому, что летом она находится на хорошем ходу, хотя подбор исполнителей у них не намного лучше, чем у ведущих команд Молдовы. В этом году и чемпион Казахстана «Астана» сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы. И во многом благодаря тому, что национальное первенство разыгрывается по системе весна – осень.

«И.»: Когда будет принято окончательное решение о переходе розыгрыша первенства по новой формуле?

П.Ч.: Исполкому ФФМ его следует принять не позднее марта 2017 г.

«И.»: Переходный чемпионат будет проводиться в течение полугода или на протяжении полутора лет?

П.Ч.: Предполагается, что он пройдет в усеченном порядке. В зависимости от количества команд чемпионат он может быть сыгран в два круга.


 
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