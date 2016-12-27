Усатый сказал, какую должность готов занять в администрации президента

Мэр Бельц Ренато Усатый иронически реагировал на предположения прессы, что ему может быть предложена некая должность в администрации президента Молдовы.

Лидер «Нашей Партии» подчеркнул, что видит смысл своей политической деятельности не в «занятии должностей», а в борьбе с правящим криминальным режимом.

«Вы знаете, я думаю, что моя трудовая деятельность все-таки будет строиться на том, что я буду бороться с режимом Плахотнюка», – заметил Усатый во время онлайн-трансляции на Facebook. «Можно ввести должность внештатного главного хирурга в администрации президента Молдовы и я буду эти главным хирургом, который вырежет эту раковую опухоль под названием «Плахотнюк в Молдавии», а когда рана затянется, люди в стране будут жить по-другому», – сказал он.

Усатый отметил, что не считает возможными какие-либо позитивные перемены в стране без ликвидации режима, выстроенного олигархом Владимиром Плахотнюком. В частности, он прокомментировал сообщения о встрече президента Молдовы Игоря Додона с премьер-министром Павлом Филипом. «Павла Филипа, как незаконно назначенного премьера, давшего присягу по секрету, в полночь, нужно было за ухо вытащить из резиденции и туда его вообще не пускать. Или дать ему флажок какой-то подержать на входе».