Потолок цен на бензин и дизельное топливо снова поднялся

После того, как две недели назад Агентство по регулированию в энергетике объявило об увеличении максимальных цен на бензин и дизельное топливо, сегодня, 27 декабря, они были снова подняты.

Таким образом, максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 в течение ближайших двух недель составит 17,36 леев, по сравнению с 16,97 леями, как было ранее.

Дизельное топливо будет стоить не более 15,17 леев, а не 14,91 леев, как было в последние две недели. Новые цены вступают в силу в среду, 28 декабря, и будут действовать до 10 января. Две недели назад потолок цен на топливо был увеличен НАРЭ примерно на 70 банов.

НАРЭ призывает граждан сообщать, если АЗС устанавливают более высокие цены, чем указанные на горячую линию: +373 800 10 800 или на электронный адрес anre@anre.md.