Молдова - 2017: попытка политического прогноза

Колумнист Sputnik в канун Нового года попытался сделать политический прогноз, касающийся будущего нашей страны в 2017 году.

Судя по событиям последних дней уходящего 2016 года, Молдову в Новом году ждет много неожиданных и интересных событий. Начну с частного факта, за которым, как вы понимаете, всегда можно проследить то или иное явление или определенные тенденции к нему. Итак, президент Молдовы Игорь Додон распорядился снять флаг Евросоюза, висящий у входа в его резиденцию рядом с государственным флагом Молдовы. Казалось бы, что необычного в решении президента? Ну не хочет он, чтобы на здании его официальной резиденции висел флаг не его страны, а союза других государств. Ведь мы лишь подписали соглашение об ассоциации с этой структурой, но это не значит, что мы подарили или подарим кому-нибудь свою Родину.

И вот здесь началось. Группа "героев-либералов", презрев все "мыслимые и немыслимые" преграды, а главное — законное право президента страны, подсаживая друг друга, вернула на место синезвездный стяг. Вопрос — зачем?

Вот мой друг недавно отдыхал в Доминиканской республике. Ему так понравилось на этом Карибском острове, что даже привез оттуда флаг Доминиканы. Он повесил его на флагштоке во дворе своего сельского дома рядом с флагом Молдовы. Все село приходило любоваться этой экзотикой — изображением двух синих, двух красных прямоугольников, разделенных белым крестом с замысловатым гербом посередине. И никому в голову не пришло снять флаг Доминиканы или заменить его на флаг Евросоюза. И правильно! Потому что дело хозяина — что вывешивать у себя дома. Вот и Додон сделал то, на что имеет законное право. Он этим уже показал, что его дом — Молдова. А чтобы либералам было неповадно впредь делать подобные "героические" вылазки, с фасада резиденции президента Молдовы вообще убрали флагшток. Либералы теряют политический вес Я не случайно так подробно остановился на этой странной акции наших доморощенных либералов, за которой, по моему глубокому убеждению, скрывается неумение и нежелание молдавских радикалов трезво оценить сегодняшнюю политическую ситуацию в мире, в стране.

Да Бог с ними — с либералами, они сейчас реформируют себя. Новое свидетельство тому — отставка во вторник с поста министра обороны Анатола Шалару.

Даже переформатирование партийных рядов либералов, которые намерен теперь возглавить вместо Гимпу экс-министр обороны, никак не усилит их позиции в Молдове в преддверии парламентских выборов в Молдове в 2018 году. Почему? Для этого оставим в стороне проблемы градации по политическим величинам той или иной партии и обратим внимание на геополитические процессы, которые напрямую или косвенно способны повлиять на ситуацию в Молдове в будущем году. Антироссийский фронт трещит по швам Согласно прогнозу аналитиков американского частного разведывательно-аналитического центра Stratfor, антироссийский фронт трещит по швам. Улучшение международного положения России они связывают как с вероятными изменениями в политике США и ЕС, так и с переоценкой связей с некоторыми странами СНГ. Изменилась ситуация на постсоветском пространстве.

Stratfor предсказывает, что там в 2017 году влияние России значительно возрастет. Прогноз американских аналитиков подтверждается процессами, происходящими в Молдове. В первом ряду среди них — победа на президентских выборах Игоря Додона. Не буду повторять тезисы из его предвыборной программы.

Многие из них, уверен, могут наполниться конкретным содержанием после январского визита президента Молдовы в Москву. Смею предположить, что в течение пары дней Игорь Додон будет иметь возможность встретиться с высшим руководством России и обсудить самые актуальные вопросы молдо-российского сотрудничества. И, вероятно, наша страна получит от России своеобразный карт-бланш. Вот только распорядиться им надо будет по делу. То есть новый 2017 год Молдова начнет с нового этапа — укрепления сотрудничества с Россией, страной, которая имеет в наступающем году все шансы участвовать в изменении баланса сил в Евразии на пользу всех членов этого Союза.

Как считают те же американские аналитики из Stratfor, улучшение международного положения России связано как с вероятными изменениями в политике США и ЕС, так и с переоценкой связей с некоторыми странами СНГ.

Что ждет Молдову в отношениях с ЕС?

2017 год — это год, когда влияние ЕС на Молдову уменьшится. Почему это случится, — несложно догадаться. Внутренние проблемы, которые раздирают страны Евросоюза, существенно ограничивают возможности его влияния на государства, не входящие непосредственно в сам ЕС. Выход Великобритании из Евросоюза нанес чувствительный удар по устойчивости этой структуры. Миграционные проблемы с каждым днем требуют для их решения все больших средств и усилий государственных органов. Санкции против России бьют бумерангом по экономике европейских стран.

Даже такие верные ЕС государства, как Польша, начитают идти своей дорогой, не говоря уже о некоторых других странах Восточной Европы.

Спрашивается: до Молдовы ли им, когда "своя хата теряет фундамент?" Да и Дональд Трамп однозначно заявил, что основные приоритеты его политики это укрепление самих США, борьба с терроризмом, улучшение отношений с Россией и переход на другие связи со странами мира. Поэтому, да простят меня наши "ура-патриоты", Молдова в отношениях с ЕС оказывается не в фокусе его внимания. Нет-нет! Конечно, нам надо дружить с европейскими странами, сотрудничать во всех областях государственных интересов. Но, господа, пора понять, бесплатный сыр — только в мышеловке. Пора сбросить в 2017 году идеологические шоры, которые мешали некоторым руководителям нашей страны видеть, где ее истинные друзья. Время ложных посылов проходит. Как предсказывают те же аналитики Stratfor, влияние России вырастет не только на постсоветском пространстве. Она добьется существенного улучшения своей позиции во взаимоотношениях с Западом. Учитывая всю эту геополитическую ситуацию, которая складывается в мире, Молдова должна воспользоваться в 2017 году дарованным ей временем шансом.

А как вы считаете?

С наступающим Новым годом! Больше веры в собственные силы, и мы добьемся того, что планируем.

Владимир НОВОСАДЮК