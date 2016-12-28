Экономика Польша может предоставить только половину из кредита в 100 миллионов евро Польский кредит в 100 миллионов евро, предназначенный для фермеров, может быть сокращен наполовину. Это предусматривает проект Министерства финансов, который будет рассмотрен на следующем заседании правительства.



Авторы инициативы утверждают, что предложение уменьшить сумму займа поступило со стороны властей в Варшаве по той причине, что подано мало заявок от фермеров. С другой стороны, некоторые фермеры говорят, что виной этому жесткие условия кредитования и плохое управление кредитом.



Игорь Попов является одним из фермеров, который попытался получить деньги через польский кредит, но не успел предоставить документы. Мужчина говорит, что отказался сразу, как только понял, что этот кредит невыгоден, так как проценты должны определяться не властями, а банками. Кроме того, условия кредитования более жесткие по сравнению с другими проектами.



Однако фермер говорит, что некоторых из этих барьеров не существовало бы, если бы власти эффективно управляли проектом и не допускали участия коммерческих банков в процессе кредитования.



Так или иначе, но до сих пор только 23 фермера отважились подать документы, пять из них были приняты властями в Варшаве. Так, после более двух лет с момента подписания кредитного договора, были освоены только 8 из 100 миллионов евро. В проекте Министерства финансов показано, что именно отсутствие запросов может заставить правительство Польши принять решение об уменьшении кредита на 50 миллионов евро. Представители профильной ассоциации считают, что этот кредит был практически упущен.



На обращение Jurnal TV советник министра финансов Лилия Платон сказала, что Октавиан Армашу находится в отпуске и не может обсуждать этот вопрос. Директора Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве Николая Чубука не удалось найти для комментариев.



Напомним, что летом этого года проект был приостановлен, и теперь власти пытаются убедить правительство в Варшаве продлить его до лета следующего года. Первоначально проектом управляла специальная структура, которая была в подчинении Агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства, а впоследствии он перешел под ответственность Министерства финансов.



На польские деньги молдавские фермеры могли бы построить объекты промышленного и пищевого производства, модернизировать производственные цеха и приобрести новое оборудование.

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