Коммерческим центром "Элат" управляют из тени Усатый, Карамалак и Айзин

Коммерческим центром "Элат" управляют из тени политик Ренато Усатый, лидер криминального мира Григорий Карамалак и Михаил Айзин по прозвищу "Китаец". По данным сайта crimemoldova.com, реальные бенефициары не фигурируют в официальных документах государственной Регистрационной палаты, а акции они получили в результате рейдерской атаки.

В 2009 году 52% акций коммерческого центра Элат принадлежали Леониду Волнянскому. После того, как партия коммунистов отошла от власти, бизнесмен потерял политическую протекцию и уступил 25% акций бывшему полицейскому Иону Стратулату в обмен на защиту. В 2011 Стратулата убили и Волнянский снова остался без защиты.

Для того, чтобы сохранить владение "Элатом", он был вынужден продать часть активов бизнесмену Андрею Гаргалыку. О Гаргалыке говорят, что он дружит с Григорием Карамалаком. По данным сайта crimemoldova.com, решающий удар по коммерческому центру нанесли в 2012. Случайно или нет, но рейдерские атаки как на "Элат", так и на банк Германа Горбунцова, произошли в одном и том же году.

В обоих случаях замешаны те же судьи и те же судебные исполнители. В результате рейдерской атаки Волнянский остался без акций и с долгами в миллионы евро. После убийства полицейского, при поддержке тестя убитого - генерала Николая Алексея - семье Иона Стратулата удалось сохранить акции коммерческого центра "Элат". А в 2014 генерал Алексей объединяет усилия с Ренато Усатым. Как сообщают на сайте crimemoldova.com, о том, что за схемой стоит политик, говорит тот факт, что директором "Элата" после рейдерской атаки назначили приближенного Ренато Усатого - Станислава Рогульского.

Журналисты пишут еще об одном персонаже схемы - Ионе Вынаге, которому якобы принадлежат 49% акций коммерческого центра. Хотя, по многочисленной информации, за ним стоит Михаил Айзин по кличке "Китаец", владелец сети супермаркетов Fidesco. Айзин известен как лидер так-называемой еврейской мафии. Помимо 49% акций, записанных на Вынагу, Айзин контролирует также несколько миноритарных пакетов. Его доверенное лицо, Семен Шпигель по кличке"Сима", сейчас является администратором коммерческого центра "Элат", хотя по документам там числится другой человек. Журналисты crimemoldova.com пишут, что, по информации некоторых источников, в последнее время между двумя группировками, которые неофициально контролируют коммерческий центр "Элат", появились разногласия. Речь идет о еврейской мафии во главе с Айзином и молдо-болгарской, которую возглавляют Карамалак и Усатый.