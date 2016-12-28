Медицинскую страховку теперь можно купить со скидкой

Полис медицинского страхования на будущий год, который стоит 4056 леев, уже можно купить со скидкой.

Учредители индивидуальных предприятий, обладатели патентов, арендаторы, граждане без стабильной работы могут приобрести его за полцены, а владельцы сельхозугодий - за 1014 леев.

Скидкой могут воспользоваться и граждане, которые находятся за границей больше 183 дней в году.

Купить полис медицинского страхования со скидкой можно до конца марта во всех почтовых отделениях и территориальных агентствах НКМС. В 2017 году медицинская страховка будет стоить, как и в 2016.