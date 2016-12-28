28 Декабря 2016
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Медицинскую страховку теперь можно купить со скидкой
28.12.2016

Полис медицинского страхования на будущий год, который стоит 4056 леев, уже можно купить со скидкой.

Учредители индивидуальных предприятий, обладатели патентов, арендаторы, граждане без стабильной работы могут приобрести его за полцены, а владельцы сельхозугодий - за 1014 леев.

Скидкой могут воспользоваться и граждане, которые находятся за границей больше 183 дней в году.

Купить полис медицинского страхования со скидкой можно до конца марта во всех почтовых отделениях и территориальных агентствах НКМС.  В 2017 году  медицинская страховка будет стоить, как и в 2016.


 
Количество просмотров:
57
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2016 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.