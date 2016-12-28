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Диаспора предлагает Додону Санду в роли советника
28.12.2016

Ряд граждан Молдовы, живущих за границей, предлагают назначить лидера Партии действия и солидарности Майю Санду советником президента по отношениям с диаспорой. Как сообщает агентство "ИНФОТАГ", желающие могут подписать соответствующую петицию, появившуюся во вторник в сети.

Авторы инициативы считают, что Санду - наиболее подходящий кандидат на эту должность, поскольку защищает права соотечественников за рубежом и поможет им вернуться домой. 

"На президентских выборах 2016 г. диаспора показала, что, объединившись, мы можем стать мощной силой, которой боятся олигархи", - говорится в обращении, авторы которой не уверены, что избранный президент Игорь Додон может представлять интересы граждан РМ. 

К 15.00 петицию подписало 15 человек, среди которых жители США, Лондона, Италии и Молдовы. 

"Нам нужны политики, которые могут обеспечить нам гражданские права, даже если мы живем на большом расстоянии от Молдовы", - написала Эмма Поалелунжь из Италии. 

"Майя должна избавиться от Нэстасе (лидера партии DA - "И.") и доказать людям, что может бороться с Додоном напрямую, а не только в избирательной кампании", - считает другой подписант - Владимир Мальски из Бельц. 

Во втором туре президентских выборов 13 ноября из 138 тыс. граждан Молдовы, проголосовавших за рубежом, 119 тыс. отдали голоса за Санду. Из-за высокой мобилизации диаспоры во втором туре выборов не хватило бюллетеней для голосования на многих избирательных участках в Великобритании, Италии, Ирландии, Франции, России. В результате, в адрес ЦИКа представители диаспоры направили более 3,9 тыс. жалоб. 

Додон сказал, что у него будет обязательно советник по делам диаспоры и предложил выдвигать кандидатов.


 
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