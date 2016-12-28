Намерения Игоря Додона и идея Влада Плахотнюка

Сразу же после своего избрания президентом Республики Молдова Игорь Додон заявил, что хочет стать президентом всех, и многие политологи подсказали новому главе государства мысль, что молдавское общество можно сплотить только вокруг национальной идеи. И в то время, возможно, когда президент и его команда искали соответствующую идею, Влад Плахотнюк нашел ее, и даже объявил о начале ее внедрения на практике. Эта идея была объявлена в рамках Съезда ДПМ одной синтагмой: «Здесь, Дома, В Молдове», а впоследствии ее подхватили некоторые журналисты и раскрутили ее как намерение Влада Плахотнюка построить «молдавскую гражданскую нацию».

Из речи Влада Плахотнюка на Съезде ДПМ мы понимаем, что его видение и его коллег относительно будущего РМ «направлено в большей степени на внутреннее развитие страны, чем на внешнее». «Как любая страна, которая проецирует свое будущее на несколько лет вперед, РМ необходимо четкое видение, которое определяло бы ее и поощряло граждан». Но, до сих пор, ни одной политической партии, ни одному лидеру, не удалось предложить платформу, на основе которой мы все знали, как соотносимся к стране, в которой живем, и к ее перспективам развития. Все решения геополитического характера, которые были представлены за последние 25 лет, не поднимаются до уровня какого-то видения или, если хотите, до государственной доктрины. Большинство политических услуг в Молдове были услугами партии, а не страны. Если мы коснемся проектов по вопросам интеграции во внешнюю структуру или другую структуру (европейская интеграция, интеграция в таможенный союз, объединение с Румынией), мы должны понять, что они рассматриваются не как самоцель, а как промежуточный путь к чему-то. Даже европейская интеграция является только более высокой ступенью лестницы, на которую мы поднимаемся, а не конечной «остановкой», — говорил Влад Плахотнюк.

Все это приводит нас к мысли о том, что новый лидер Демократической партии и его партия, которая является главной в правящей коалиции, намеревается отодвинуть все другие проблемы на второй план. А на первый план вывести идею консолидации молдавского общества вокруг концепции «молдавской гражданской нации». Эта концепция позволит устранить маркировочные линии, которые существуют в данный момент между теми, кто выступает за европейскую интеграцию и сторонниками евро-азиатской интеграции, между представителями большинства населения и этническими представителями, между представителями разных регионов страны и др. Другими словами, Влад Плахотнюк и ДПМ намерены разместить всех на одну линию и мерить всех одинаково.

Идея не лишена логики, По меньшей мере, с теоретической точки зрения, Влад Плахотнюк и его коллеги могут претендовать на то, что нашли платформу, посредством которой попробуют объединить молдавское общество. Но это только с теоретической точки зрения, так как, с практической точки зрения, существует ряд важных аспектов, которые могут помешать внедрению соответствующей идеи.

Во-первых, следует отметить, что эта идея будет успешной только тогда, когда подавляющее большинство людей будет верить в будущее своей страны. На данный момент, с этой точки зрения, дела обстоят не слишком хорошо. Большинство людей, согласно опросам, не удовлетворены ситуацией в стране, тем, как обстоят дела в стране, направлением в котором движется Молдова, правящей властью, и не верят в будущее РМ. Чтобы эти люди поверили в будущее РМ необходимо, чтобы уровень жизни в РМ значительно вырос, и происходили реальные изменения, а не их имитирование. Возможно такое? В перспективе – да. До 2016 года, как было объявлено Плахотнюком — маловероятно.

Во-вторых, мы не должны упускать из виду юнионистское движение, которое составляет, по некоторым оценкам, более 20%, а некоторые даже говорят, что 30%, и у которого потенциал роста до 50%. Вряд ли эти люди примут концепцию молдавской гражданской нации. Они не поверили бы в будущее РМ, даже если бы состоялись радикальные реформы и резко вырос уровень жизни людей. Потому что идеологически они не воспринимают существование РМ. Так, миссия Влада Плахотнюка, если он действительно преследует цель, объявленную на Съезде, является крайне сложной. Я не говорю, что это невозможно, но повторю – очень сложно.

И если Влад Плахотнюк объявил об идее вокруг которой он намерен объединить молдавское общество, то Игорь Додон еще может это сделать. Если, конечно, не отказался от своего намерения консолидировать молдавское общество. Итак, г-н Додон, какова Ваша идея?

Игорь Волницки