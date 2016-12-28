Чьи интересы обслуживает в Бельцах Госканцелярия?

Может ли коррупция убивать? История, произошедшая в Бельцах, показывает, что вполне может. Летом этого года муниципальный комиссариат полиции вместе с примарией определил, какие билборды в городе создают опасность дорожно-транспортных происшествий. Был составлен список из 29 объектов, которые необходимо демонтировать. Их месторасположение противоречит Закону о рекламе и местному регулирующему акту. Но это решение затаскал по судам Октавиан Маху, бывший вице-примар и нынешний начальник бельцкого отделения государственной канцелярии.

Ренато Усатый часто говорит, что Маху – это бельцкая «шестерка» Владимира Плахотнюка. Однако с таким определением трудно согласиться. Провинциальный чиновник лишь мечтает ей стать. Пока же он, судя по истории, которую вы сейчас услышите, всего лишь «шестерка» Андрей Черного и депутата ДПМ Сергея Киселева. До «плохиша» у Маху ещё нос не дорос.

Итак, Госканцелярия опротестовала в суде летнее решение муниципального совета о демонтаже, сославшись на жалобы трех экономических агентов. BlackwaterHouse, Telius и Basm. Первые два SRL принадлежат Андрею Черному (через брата Дениса) и Сергею Киселеву, депутату ДПМ.

На первом этапе Маху и его распорядители потерпели неудачу. Судебная инстанция первого уровня отклонила требование Госканцелярии приостановить решение бельцкого муниципального совета. Апелляционная палата оставила постановление суда в силе. После этого было издано распоряжение примара о демонтаже 29-ти билбордов и составлен график. Первый щит должны были снести 27 декабря. Он расположен на пересечении улиц Дечебал и Каля Ешилор и принадлежит компании депутата ДПМ Сергея Киселева.

Но демонтаж снова приходится откладывать. Несмотря на наличие решения Апелляционной палаты, все три экономических агента подали заявления в суд, хотя законодательство прямо запрещает повторные разбирательства по вопросам, о которых уже вынесено окончательное решение вышестоящей инстанции. Интересно, что два из трех заявлений попали к одному и тому же судье Адриану Чербу. Возможно ли такое? При случайном распределении дел статистически это равносильно выигрышу в лотерею. Решения судья написаны словно под копирку. Он постановил прекратить работы по демонтажу.

Примечательно, что заявление Сергея Киселева, то ли по недосмотру, то ли для того, чтобы отвести хотя бы часть коррупционных подозрений, попало к другому судье. Видимо, авторы комбинации решили, что попадание всех трех заявлений в одну лузу – это слишком даже для молдавской юстиции. Так вот, это заявление не было удовлетворено и фирма Telius вынуждена была подать на апелляцию. А пока длятся все эти разбирательства, рекламные конструкции продолжаются находиться у дорог и на перекрестах, что, согласно официальному определению полиции, создает опасность дорожно-транспортных происшествий. Остается надеяться, что в этих ДТП никто не погибнет.