Центральный рынок готов к праздникам

Бобусь Запольский

Чего же ему быть неготовым? Ведь пропустить такое важное событие, как Новый год, Центральному рынку было бы непрактично. На этот праздник приходится до четверти годового торгового оборота. Может, чуть меньше, может, чуть больше, но в этих пределах.

Тем не менее нет на рынке того ажиотажа, что был еще лет пять назад. Сетевые супермаркеты перетащили на себя часть покупателей. Большую роль в привлечении покупательского спроса играют предпраздничные скидки. Если походить по супермаркетам, можно выгодно обеспечиться всем необходимым для праздничного стола. Размер скидок бывает очень высоким – 40% от цены. В одном магазине подешевели шпроты, в другом - твердые сыры, в третьем зеленый горошек Bonduelle продается по цене местного и так далее.

Центральный рынок Кишинева, салат оливье и Евгений Лукашин

И все равно, сходить перед праздниками на Центральный рынок за покупками — это почти что традиция. А от традиции, хотя бы из суеверия, избавиться трудно. Это как салат оливье на новогоднем столе. Можно без шампанского, но обязательно с салатом. И ведь пытались переубедить нашего потребителя, вещали с телеэкранов по всему бывшему Советскому Союзу, что устарел оливье, что сейчас очень много всяких современных рецептов, попробуйте их, что вы вцепились в этот салат оливье, да и не оливье он вовсе. Это примитивный советский рецепт из дефицитных тогда продуктов, и к настоящему оливье никакого отношения он не имеет. Кто же на трезвую голову поверит, что в салат француза Оливье в известном и самом дорогом на всю дореволюционную Россию ресторане, который посещали графы и князья, добавляли картошку, морковку и докторскую колбасу? Да и не было тогда докторской. Изобрели ее после революции.

А какой-то прибалтийский политик так и вовсе ополчился на этот салат, к которому добавил фильм «Ирония судьбы, или с легким паром». Он сказал примерно следующее: избавлению от вредного советского менталитета нам мешают именно салат оливье и фильм «Ирония судьбы». И мы все должны на Новый год отказаться и от того и от другого. Наверное, политик перед этим ораторским выпадом или с женой поссорился, или ему зарплату задержали. Вот и разошелся. Его, политика, конечно, внимательно послушали, поддерживающе покивали головами, но в новогоднюю ночь опять сопереживали Евгению Лукашину и подкреплялись салатом оливье. Особенно в Прибалтике. Политик втихаря, наверное, тоже.

Нет, не говорите, салат оливье - это почти что традиция

А кто от хороших традиций добровольно отказывается? Ведь как рассуждает средний, не чуждый суеверию индивидуум? Не хочется ему гору этого салата делать, чтобы потом доедать его до самого Старого Нового года, но шевелится в душе темный страшок: а вдруг, если не будет салатика, то наступающий год будет неудачным? Еще хуже, чем этот, хотя куда уж хуже, но все-таки? Нет уж, лучше подстрахуюсь - настругаю немного салатика, так, на всякий случай, чтобы не спугнуть удачу. Вот и тянутся на Центральный рынок покупатели, протискиваются между торговых рядов, покупают продукты к новогоднему столу.

Хорошо, что покупают, значит, не так уж все и плохо

Покупают мандарины - тоже новогодняя традиция, картофель, морковь, яйца, подсолнечное масло, сладости, разрыхлители, селедку и тьму прочих продуктов, фруктовое желе, например, и растворимый кофе. К счастью, всего в продаже много. Раков, правда, ваш корреспондент не заметил, но они хороши под пиво, а не под новогоднее шампанское, может, и нет потому.

Зато, как показывает опыт, Центральный рынок будет работать до упора, то есть до наступления темноты 31 декабря. Потому что многие тянут с продуктами до последнего, а потом бегом на Центральный рынок - и елку купить, и продуктов заодно. Ведь Новый год, что ни говори, а у нас до сих пор самый главный праздник!

А теперь перейдем к бытовой прозе — ценам Центрального рынка Кишинева по состоянию на 27 декабря 2016 года. Цены даны в леях. Мера веса - килограмм. В скобках, для сравнения, приводим цены по состоянию на 23 декабря 2015 года.

I. Свежее мясо: Баранина (мякоть) — 95-100 (100) Баранина (кость) — 65 (65) Телятина (мякоть) — 80-85 (80) Говядина (мякоть) — 75-80 (80) Свинина (мякоть) — 65-70 (60-65) Подчеревок — 30-55 (35-50) Сало - 35-55 (30-45)

II. Овощи и фрукты: Картофель - 4-7 (4-10) Лук репчатый — 3,5-6 (6-10) Морковь - 3-5 (6-8) Черная редька — 5 (3-6) Свекла 4-5 (4-5) Капуста цветная — 25-30 (10-14) Капуста белокочанная — 2-4 (8-10) Капуста «Пекинская» - 7-8 Брокколи - 30-35 Помидоры — 10-30 (12-25) Помидоры черри - 40 Огурцы 22-28 (18-28) Чеснок — 50-70 (40-80) Фасоль - 15-30 (18-25) Яблоки - 3,5-15 (5-15) Груши — 10-15 (10-14) Виноград - 8-30 (12-20) Слива — 6 (16-20) Мандарины - 17-19 (16-19) Апельсины - 15-21 (16-22) Лимоны - 26-28 (26-30) Бананы - 18-22 (16-23) Грейпфруты - 17-22 (19-24)

III. Грибы: Шампиньоны — 26-35 (25-30) Вешенки — 23-30 (32-35)

IV. Живая рыба: Карп — 45-60 (48-65) Толстолобик — 26-35 (16-35) Карась — 28-32 (17-20) Лобань - 60-65 Лещ - 28-30 (25) Щука - 65 V. Подсолнечное масло разливное: Домашнее — 20 (22) Одноразовой очистки — 20 (22) Двухразовой очистки — 22 (24) Floris, упаковка 955 мг - 26 (27-28)

VI. Молочные продукты: Брынза: - Болгарская — 55 (55) - Дунай — 60 (60) - Коровья — 55-65 (55-60) - Овечья — 72-80 (65-85) Каш коровий — 60-65 (60-65) Творог рассыпчатый — 35-40 (35) Творог цельный - 50 (50-55) Масло сливочное «Рышканы» — 95 (90) Масло сливочное «Бельцы» — 100 (95) Сметана домашняя - 35 (30)

VII. Сыпучие: Сахар — 14,25-14,50 (12-12,5) Рис — 14-26 (14-28)

VIII. Яйца куриные, десяток - 21-24 (15-17)