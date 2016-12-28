Пять президентов Республики Молдова

Ксения Флоря

Игорь Додон, официально вступивший в должность 23 декабря, стал пятым президентом Республики Молдова и третьим всенародно избранным главой государства.

И всё-таки кое в чём бывший лидер ПСРМ оказался первым. Додон – первый президент страны из постсоветской поросли молдавских политиков. Все его предшественники были выходцами из советской партийно-хозяйственной номенклатуры.

№1 Мирча Снегур (3 сентября 1990 г. – 15 января 1997 г.)

Стал президентом в 50 лет. Пережил четыре состава кабинетов министров и трёх премьеров, при этом дважды менял свою партийную принадлежность.

Первый президент Республики Молдова Мирча Снегур стал управлять страной с 1990 г., начав год председателем Верховного Совета Молдавской ССР, а закончив - президентом. На этот пост он был назначен постановлением Верховного Совета №251-XII от 3 сентября 1990 г.

Когда в 1991 г. РМ объявила о своей независимости, выйдя из состава СССР, парламент назначил первые всенародные выборы главы государства. Они состоялись 8 декабря 1991 г. и Мирча Снегур их выиграл на безальтернативной основе. К урнам для голосования тогда вышли 84% граждан, 98,17% из которых проголосовали за Снегура.

Согласно официальной версии, после вступления в президентскую должность Мирча Снегур отказался поддержать Народный фронт, призывавший к немедленному объединению с Румынией, за что подвергся жёсткой критике со стороны унионистов. Румынский дипломат Аурел Преду (один из авторов Декларации о независимости Республики Молдова) и бывший руководитель треста масс-медиа министерства обороны Румынии Ион Петреску утверждали, что это не совсем так.

По их словам, в 1991 г. Снегур сам предложил румынскому президенту Иону Илиеску объединить Молдову с Румынией. Взамен первый Президент РМ попросил для себя пост вице-президента объединенного государства. “Создание Декларации о независимости было задумано, как первый шаг на пути воссоединения двух румынских государств. Но окружение Иона Илиеску не согласилось”, - рассказывал Аурел Преда в 2012 г.

Более того, по словам румынского дипломата, окончательный отказ официального Бухареста поступил к тому моменту, когда Снегур отправлялся в Алма-Ату для подписания соглашения о присоединении Республики Молдова к СНГ (21 декабря 1991 г. на Алма-Атинской встрече глав государств была подписана Декларация об окончательном прекращении существования СССР и образовании СНГ). Президент РМ якобы два часа прождал в аэропорту в ожидании ответа. “Господин президент Илиеску говорит, чтобы вы поехали и подписали договор, сказали Снегуру”, - утверждал Преда.

Что здесь правда, а что ложь – история умалчивает. Снегур и Илиеску всё отрицают. Зато известно, что 6 марта 1994 г. по инициативе Мирчи Снегура в Республике Молдова прошёл референдум о сохранении суверенитета и территориальной целостности страны. На вопрос “Вы за то, чтобы Республика Молдова развивалась в качестве независимого и целостного государства в границах, признанных на день провозглашения суверенитета Молдовы, продвигала политику нейтралитета и поддерживала взаимовыгодные экономические отношения со всеми странами мира и гарантировала своим гражданам равные права в соответствии с нормами международного права?”, 97,9% граждан при явке в 75,1% ответили “да”.

В 1992 г. Мирча Снегур выступил жёстким сторонником ликвидации самопровозглашённой автономии Приднестровья, что в конечном итоге вылилось в приднестровский конфликт и потерю контроля над промышленно развитой частью территории страны. А в 1995 г. президент Снегур вышел с законодательной инициативой по изменению Конституции и внесению в неё румынского языка в качестве официального названия государственного языка.

В период президентства Мирчи Снегура его советником был соратник известных российских опальных магнатов Гусинского и Березовского, предприниматель Борис Бирнштейн, влиявший на многие процессы, происходившие в республике. В Молдове ему принадлежало 65% акций одного из крупнейших банков страны – “Eximbank”, а также четырехзвездочная гостиница “Seabeco”. Был у Бирнштейна в РМ и свой мощный медиахолдинг, созданный во второй половине 90-х гг. В него входили телекомпания NIT, радиостанция “Серебряный дождь”, информационное агентство “Интерлик”, издания “Деловая газета”, “Кишинёвские новости”, “Молодёжь Молдавии” и другие.

Утверждается, что в 1992 г. именно Борис Бирнштейн в определённой степени способствовал урегулированию приднестровского конфликта. Как писала потом пресса, он оказал Мирче Снегуру услугу – посадил в самолёт вице-президента РФ Руцкого и министра безопасности России Баранникова и привез их в страну в разгар приднестровского конфликта. Руцкому и Баранникову удалось договориться о перемирии и прекращении военных действий, а через несколько дней после этого визита президенты Снегур и Ельцин подписали в присутствии лидера непризнанной ПМР Смирнова документ о принципах мирного урегулирования конфликта на Днестре.

А еще первый президент Республики Молдова остаётся непревзойденным рекордсменом по числу врученных государственных наград. За время нахождения в должности президента Мирча Снегур раздал 3834 награды. Лидер ПКРМ Владимир Воронин, управлявший страной 8 лет, вручил почти в два раза меньше знаков отличия.

В 1996 г. Мирча Снегур попытался стать главой государства во второй раз (до этого парламент принял новый закон о процедуре избрания президента, который снизил с 5 до 4 лет срок его нахождения у власти). Однако на президентских выборах-1996 Снегур проиграл председателю парламента Петру Лучинскому со счётом 45,98% голосов против 54,02%, хотя в первом туре опережал Лучинского на 11%.

Интересный момент: именно на этих выборах предвыборный штаб Снегура впервые применил ставший потом любимой фишкой всех молдавских «правых» сил посыл о “русских танках”, однако это не помогло Мирче Снегуру во второй раз стать президентом Республики Молдова.

№2 Пётр Лучинский (15 января 1997 г. – 7 апреля 2001 г.)

Стал президентом в 56 лет. Пережил четыре состава кабинетов министров и трёх премьеров.

Выиграв президентские выборы в конце 1996 г., Пётр Лучинский заявил, что если через два года своего президентства не поднимет экономику и не выполнит обещания по демократизации общества, то добровольно подаст в отставку. Однако своего обещания так и не выполнил. Когда президента спросили, почему он не сдержал слово, он сослался на объективные причины - тяжелейший экономический кризис 1998 г. в России, эхом отразившийся на большей части постсоветских республик.

В 1998 г. Молдова находилась в преддефолтном состоянии, госбюджет на 80% состоял из взаимозачётов, страна только пережила очередные парламентские выборы, какая уж тут новая избирательная кампания?

В 1997 г. сторонники Петра Лучинского создали пропрезидентское движение “За демократическую и процветающую Молдову” (будущая Демпартия). Лидером политформирования стал Дмитрий Дьяков. На основе этого движения во время парламентских выборов 1998 г. был создан избирательный блок, получивший в новом парламенте 24 мандата.

Так как на выборах-1998 ни одна из партий не получила парламентского большинства (у ПКРМ было 40 мандатов, у «правой» оппозиции – 37), всё зависело от того, с кем пойдёт в коалицию “Ласточка” (предвыборным символом Блока за демократическую и процветающую Молдову была эта птица).

Пётр Лучинский выступал категорически против объединения БДПМ с «правыми». Он считал, что “Ласточке” следовало либо оставаться вне коалиционных соглашений, либо идти вместе с коммунистами. Однако команда Дьякова не желала быть простым исполнителем президентских стратегий, главным из которых было обеспечение победы Лучинского на президентских выборах 2000 г. У Дмитрия Дьякова и его окружения еще были живы воспоминания 1997 г., когда президент Лучинский предпочёл пойти на договорённость с руководством Аграрно-демократической партии, еще имевшей тогда большинство в парламенте, в ущерб команде “Ласточки”.

Поэтому совершенно неожиданно для президента и большей части избирателей, голосовавших за левоцентристскую “Ласточку”, Блок за демократическую и процветающую Молдову образовал в парламенте большинство не с коммунистами, а с «правыми» партиями. Этого решения было достаточно для того, чтобы создать конфликтную ситуацию между главой государства и председателем парламента Дмитрием Дьяковым, и окончательно развести бывших политических партнёров.

В этот период Пётр Лучинский стал активно продвигать идею превращения Молдовы в президентскую республику, хотя до этого критиковал и противодействовал аналогичным поползновениям Мирчи Снегура, а в ходе своей избирательной кампании 1996 г. говорил, что у президента страны по Конституции достаточно полномочий, и все проблемы в руководстве страной и обществе возникают из-за того, что президент Снегур не смог наладить сотрудничество с парламентом и правительством.

Суть конституционной реформы Петра Лучинского заключалась в том, что Молдова становится президентской республикой, а сам президент берет на себя ответственность не только за формирование и руководство правительством, но и несет полную личную ответственность за результаты правления страной. Политические эксперты говорили, что таким образом Лучинский пытается снять с себя ответственность за торможение реформ в 1994-97 гг., что привело к резкому ухудшению социально-экономического положения, увеличить свои шансы на переизбрание в 2000 г. и получить возможность устранить экономических конкурентов своего клана.

Однако делиться властью не хочет никто, парламент тогда тоже не захотел добровольно урезать свои полномочия. И хотя на проведенном по инициативе президента в мае 1999 г. референдуме 55,3% избирателей при явке в 58,33% ответили “да” изменению системы правления, да и согласно данным социологических опросов того времени 80% граждан были за то, чтобы президент избирался в ходе всеобщих выборов, 5 июля 2000 г. парламент осуществил “бескровную революцию”. 90 депутатов из 101 проголосовали за изменение Конституции, урезали полномочия президента и постановили, что главу государства теперь будет выбирать парламент, а не народ.

Президентом после этого Пётр Лучинский оставался еще восемь месяцев: всё это время парламент пытался выбрать нового главу государства, но так как единственным реальным претендентом на этот пост был лидер коммунистов Владимир Воронин, народные избранники находились перед непростым выбором – или Воронин, или роспуск.

Попытки избрать президента по новой формуле после июльской конституционной реформы 2000 г. были предприняты 1, 4 и 21 декабря 2000 г. И хотя Владимир Воронин постоянно обходил своего соперника – кандидата от демократических сил Павла Барбалата, голосов для победы ему не хватало, а голосование 21 декабря вообще провалилось, т.к. на заседание пришло всего 48 депутатов.

В итоге в последний день 2000 г. Пётр Лучинский подписал указ о роспуске законодательного органа и проведении парламентских выборов. На этом политическая карьера второго Президента РМ, который пошёл «ва-банк», поставил всё на кон и проиграл, закончилась.

№3 Владимир Воронин (7 апреля 2001 г. – 11 сентября 2009 г.)

Стал президентом в 59 лет. Пережил четыре состава кабинетов министров и двух премьеров.

Участвуя во всеобщих президентских выборах 1996 г. (тогда лидер ПКРМ занял третье место, получив 10,2% голосов избирателей), Владимир Воронин пообещал ликвидировать президентский пост, т.к. это, по его словам, совершенно излишняя для республики должность.

Президентом Владимир Воронин становился дважды – это достижение пока никому не удалось повторить. Первая победа (на выборах 4 апреля 2001 г.) далась ему очень легко. Кто станет третьим президентом страны, было очевидно сразу же после объявления итогов парламентских выборов 25 февраля 2001 г., на которых ПКРМ неожиданно даже для себя одержала оглушительную победу и получила 71 мандат. Поэтому на выборах президента 4 апреля лидер ПКРМ оставил далеко позади своих соперников, которые, скорее, выполняли роль статистов, нежели реальных претендентов на президентский пост. За Владимира Воронина тогда проголосовал 71 депутат, 15 голосов получил Дмитрий Брагиш и только 3 голоса Валериан Кристя.

А вот во второй раз (4 апреля 2005 г.) Воронину пришлось уже лавировать – 56 мандатов ПКРМ после парламентских выборов 2005 г. не хватало для его переизбрания на президентский пост. Тогда, перед выборами президента, идейные противники удовлетворенно потирали руки и говорили, что лидеру ПКРМ придется пойти на большие уступки. И первая из них – уступить пост президента какой-нибудь нейтральной, устраивающей всех фигуре. Но в 2005-м Владимир Воронин не только смог сохранить за своей партией все ключевые посты в государстве и во второй раз стать президентом, но и привлечь на свою сторону извечных оппонентов – христианских демократов. Плюс практически окончательно добить Блок “Демократическая Молдова”.

Провернуть такое ещё раз после парламентских выборов 2009 г. третьему президенту РМ уже не удалось: и социально-экономическая ситуация в стране была другой (в 2008 г. грянул мировой финансово-экономический кризис), и наученная предыдущим опытом оппозиция была уже недоговороспособной - она сама рвалась к власти, и была готова для этого на всё, в том числе на погромы государственных зданий.

Как показали последующие события, 8-летний этап правления Владимира Воронина и стоящей за его спиной ПКРМ, несмотря на все перекосы и перегибы, был редким для истории независимой Молдовы периодом созидания. Партии коммунистов не только удалось вытащить страну из дефолтного состояния (к 2000-2001 гг. долг республики составлял почти 85% от ВВП), ликвидировать организованную преступность, которая опять возродилась после 2009 г., но и приступить к целому ряду либеральных экономических реформ и реальной модернизации Молдовы.

Однако во внешней политике, а также на приднестровском направлении в этот период был зафиксирован почти полный провал. В 2002 г. у официального Кишинёва обострились отношения с Румынией – между двумя странами разразилась так называемая дипломатическая война. С 2003 г., после отказа Владимира Воронина в последний момент подписывать “план Козака” по приднестровскому урегулированию, серьёзно испортились отношения с Российской Федерацией. А в марте 2006 г. РФ ввела первое эмбарго на молдавскую винодельческую продукцию, что серьёзно ударило как по винодельческой отрасли, так и экономике Молдовы в целом.

В этот же период обострились отношения и с мятежным Приднестровьем: 1 сентября 2001 г. РМ произвела замену таможенных печатей, в результате чего левобережные предприятия должны были получать разрешения на экспорт в Кишинёве, что привело к срыву работы многих предприятий-экспортёров региона. С сентября 2003 г. была частично парализована мобильная связь в непризнанной ПМР, а молдавский оператор фиксированной связи “Молдтелеком” полностью закрыл доступ к телефонным кодам районов приднестровского региона, поэтому дозвониться в Приднестровье из правобережной Молдовы стало невозможно.

В августе 2004 г. между Кишинёвом и Тирасполем разгорелась “война экономических санкций”, РМ стала перенаправлять пассажирские и товарные поезда через север республики, в обход Приднестровья. А в 2006 г. Кишинёв по договорённости с Украиной фактически ввёл экономическую блокаду мятежного региона. Именно после этого в молдавских винах, поставляемых на российский рынок, вдруг были обнаружены «вредные примеси», и напряжение в отношениях с РФ вышло на новый уровень.

Президентом Республики Молдова Владимир Воронин перестал быть 11 сентября 2009 г., когда, не дожидаясь очередных президентских выборов, официально объявил о своей отставке. Воронин заявил, что уходит с тяжелым сердцем и вместе со своей партией переходит в жёсткую оппозицию к новой либерально-демократической власти.

№4 Николае Тимофти (23 марта 2012 г. – 23 декабря 2016 г.)

Стал президентом в 63 года. Пережил пять премьер-министров.

917 дней – столько жила Молдова без президента после отставки Владимира Воронина. За это время парламент шесть раз пытался выбрать нового главу государства. 16 марта 2012 г. состоялась седьмая попытка.

Единственным кандидатом в президенты был председатель Высшего совета магистратуры Николае Тимофти, который за смену места работы официально получил очень даже неплохую компенсацию – его единовременное пособие за увольнение с поста председателя и судьи ВСМ составило 400,4 тыс. леев ( 65 тыс. долларов).

Глава делегации Евросоюза в Молдове Дирк Шубель, познакомившись с новым президентом, назвал его “милым джентльменом”. А лидер либералов Михай Гимпу в эйфории от того, что АЕИ остаётся у власти, и парламент не нужно распускать, окрестил Николае Тимофти “посланцем небес”.

Ключевую роль в избрании Тимофти четвёртым президентом Республики Молдова сыграла группа депутатов-социалистов (Додон, Гречаная, Абрамчук), благодаря “золотым голосам” которых в ходе голосования 16 марта 2012 г. Николае Тимофти получил 62 депутатских голоса при 61 необходимом.

Правда, прежде чем проголосовать “за”, социалисты прогнали Тимофти через так называемый “тест на государственность”. Кандидат в президенты торжественно пообещал им защищать государственность, территориальную целостность, независимость и суверенитет Республики Молдова; способствовать сохранению нейтрального статуса страны и неприсоединению РМ к какому-либо военно-политическому блоку; неукоснительно соблюдать все положения и нормы Конституции; сохранять и соблюдать официальный статус молдавского, как государственного языка Республики Молдова; сохранять равновесие во внешнеполитических отношениях с Западом и Востоком и т.д. (всего “тест” состоял из 10 обязательств). Однако уже через месяц, отправившись с визитом в Бухарест, новый глава государства нарушил сразу четыре пункта “теста” из десяти. А потом и все остальные.

Николае Тимофти стал первым Президентом Республики Молдова, открыто заявившим о своих прорумынских взглядах. В 2015 г. он высказался за вхождение страны в НАТО, а также назвал “диверсантами” тех граждан, кто ставит под сомнение курс на европейскую интеграцию.

В остальном же Тимофти - президент был почти идеален для всех конфигураций правящего альянса: такого незаметного главы государства, редко появляющегося на публике и редко покидающего резиденцию президента, в Молдове еще не было. Даже в кризисных ситуациях, когда требовалось веское слово гаранта Конституции, Николае Тимофти хранил упорное молчание. Например, когда в мае 2015 г. журналисты попросили его прокомментировать крупные хищения в банковском секторе, Тимофти сбежал от прессы, заявив: “У меня свои проблемы, я сейчас думаю о другом”.

Четвертый президент страны отличился большим количеством врученных государственных наград и прочих отличительных знаков. К марту 2016 г., то есть к моменту истечения президентских полномочий, Николае Тимофти раздал более 1600 государственных наград. Дополнительные девять месяцев нахождения на президентском посту из-за изменения способа избрания президента, позволили Тимофти продолжить “наградную расточительность” и увеличить “наградную” статистику.

В карьере самого незаметного президента Республики Молдова, правда, был момент, когда он чуть было не изменил общественное мнение о себе, и не стал “национальным героем” и “главным борцом с мафией” в стране – когда в самом начале 2016 г. отказался утверждать Владимира Плахотнюка кандидатом в премьер-министры, демонстративно предпочтя ему генсека своей администрации Иона Пэдурару. Но “бунт” главы государства длился недолго: уже через месяц он вернулся к своему привычному состоянию, а перед уходом с поста президента еще и принёс публичные извинения Владимиру Плахотнюку за “допущенную ошибку”.

№5 Игорь Додон (23 декабря 2016 г.)

Стал президентом в 41 год. Глава государства с самыми ограниченными полномочиями. Похоже, это уже становится тенденцией – каждый новый президент Республики Молдова обладает более ограниченными правами, чем его предшественник.

По иронии судьбы, в день инаугурации Игоря Додона (пятница, 23 декабря) вступили в силу поправки, ограничивающие полномочия главы государства в сфере безопасности: парламентское большинство лишило президента права назначать состав Высшего совета безопасности по своему усмотрению, чётко указав, кто должен входить в ВСБ. До сих пор количественный и персональный состав, полномочия и программа деятельности Высшего совета безопасности утверждались президентом.

Таким образом, новый глава государства не сможет выполнить одно из своих предвыборных обещаний – сформировать новый состав Высшего совета безопасности из числа “патриотов и профессионалов”.

Другая “корректировка” президентских полномочий тоже связана с силовыми структурами – парламентское большинство вывело Службу информации и безопасности (СИБ) из-под контроля президента, переведя его под контроль парламента, а также вывело из подчинения президента Службу государственной охраны, переведя её в подчинение СИБ.

Как заявил в интервью одному из изданий бывший директор Главного управления контрразведки Службы информации и безопасности Ион Маху, теперь президент даже вряд ли сможет требовать от СИБ-а ежедневных сводок о ситуации в стране, т.к. Служба информации и безопасности ему уже не подчиняется, и он не имеет никакого влияния на эту госструктуру.

Проще говоря - хотя глава государства в Молдове теперь и избирается народом и по Конституции является верховным главнокомандующим, специально “под Додона” реальные функции президента были выхолощены до чисто декоративных.

Так что пятому Президенту Республики Молдова, скорее всего, придётся пойти на радикальные меры - всенародный референдум/ объединить вокруг себя протестное движение, чтобы расширить президентские полномочия, выполнить свои предвыборные обещания, включая досрочные парламентские выборы.